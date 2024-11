Módosítják a palackvisszaváltási jogszabályt

Több terméknél is változhat a palackok visszaváltási díja a jövőben egy Orbán Viktor miniszterelnök nevével ellátott kormányrendelet tervezete szerint, amit szerdán bocsátott társadalmi egyeztetésre az Energiaügyi Minisztérium, és jövő csütörtökig lehet véleményezni – írta meg a G7.

A változtatásokra az indoklás szerint a „gyakorlati észrevételek alapján” van szükség, de ezeket nem a felhasználók, hanem a gyártók és a hulladékkoncessziót 35 évre elnyerő MOHU MOL Hulladékgazdálkodási (Mohu) Zrt. tették.

A módosítások többsége jogszabály-értelmezési korrekció, vagy a gyártók és a MOHU viszonyát, illetve kötelezettségeit pontosító intézkedés, például a visszaváltási díjas termék regisztrációjáról.

A felhasználókat közvetlenül egy intézkedés érinti: a jövőben „a kötelezően visszaváltási díjas, újrahasználható termék díja … csak kerekítés alkalmazása nélkül készpénzben kifizethető, egész számmal meghatározott forintösszeg” lehet. A díjváltoztatás csak azokat a palackokat érinti, amiket nem bezúznak, hanem visszajuttatnak az italgyártókhoz, és tisztítás után újratöltik őket, mint amilyenek a kis űrtartalmú üveges üdítők.

photo_camera Pethő Zsolt vezérigazgató a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. palackok visszaváltására szolgáló automatáinak sajtóbemutatóján a vállalat budapesti bemutatótermében 2023. november 28-án. Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A többutas termékeknél eddig is a gyártó határozhatta meg a díjat, ami gyakran el is tért az 50 forinttól, és a jelölésük is más, a díj nem egy körbe, hanem egy palackba írva szerepel a terméken.

A jogszabály módosítása a visszaváltási rendszert nem teszi kényelmesebbé a felhasználóknak, a hónapok óta fennálló problémákat, mint a sorban állás és a palackok keresztülhurcolása a teljes üzleten továbbra sem oldja meg. A lap szerint a vezető élelmiszerbolt-láncok azt tervezik, hogy ahol csak lehet, kiköltöztetik a palackvisszaváltó automatákat az eladóterekből, és még az üzletek előteréből is, de ez körülményes és bürokratikus folyamat lesz.