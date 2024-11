Mészáros Lőrinchez és Vida Józsefhez kapcsolódó üzleti kör tűnt fel a Tungsram-ingatlanok körül

A Tungsram felszámolója három pályázatot is meghirdetett egyszerre, amiken november 8–18. között lehet licitálni – írja a hvg.hu. A lap szerint szabadulnának a kétmilliárd forintosra becsült ingatlanoktól, amiket már 800 millióért is eladnának.

photo_camera Fotó: Faludi Imre/MTI/MTVA

Árulják a zalaegerszegi üzemet és a hozzá tartozó sportpályát, ahogy a lap írja, előbbit már 1,4 milliárdért is vinni lehetne, utóbbit pedig 280 millióért. Zalaegerszegen tovább folyt a termelés azután is, hogy a központi vállalat, a Tungsram Operations Kft. 2023 januárjában felszámolásra jutott. De a hvg információi szerint idén a zalai üzem működőképessége is megbillent, mert nagyban függ a beszűkült európai villanyautó-piactól.

2022 végén derült ki, hogy felszámolják a Tungsramot, majd új cégek vették át a felszámolás alatt lévő vállalat telephelyeit és dolgozóinak egy részét.

A hvg egyébként azt írja, a felszámoló minden pályázatnál kiköti, hogy az eladó semmilyen felelősséget nem vállal a környezetszennyezésért. Márpedig a lap egy informátora szerint egyes telephelyeken higany és ólom kerülhetett a talajba, illetve a vizekbe.

Arról is írnak, hogy a Tungsram Váci úton található épületét még nem hirdették meg nyilvánosan eladásra, de a lap szerint több jel utal arra, hogy feltámadt iránta egy – sokszoros áttétellel Mészáros Lőrinchez és Vida József exbankárhoz is kapcsolódó – üzleti kör érdeklődése. Legalábbis a tulajdoni lapon októberben jelent meg a széljegyen a T&T Faktor Követelésvásárló friss jelzálogjog-bejegyzési kérelme, a T&T legnagyobb, 44 százalékos részvényese pedig Takács Zoltán, aki Vida Józseffel együtt ült a B3 Takarék vezérkarában, majd vezető tisztséget viselt a takarékok követeléskezelő vállalatában is.

A hvg arról is ír, hogy a Tungsram ingatlanait menedzselő Tungsram Üzemeltető és Szolgáltató Kft.-t az üzleti világban Jörg Bauerhez kötött német Tungsram GmbH és egy, Mészáros Lőrinc üzleti holdudvarában is felbukkanó építőipari vállalkozás alapította.