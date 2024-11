Naponta 1500 orosz katona halt meg vagy sérült meg súlyosan októberben

Az Ukrajna elleni totális háború megindításának kezdete óta a múlt hónap volt a legpusztítóbb az orosz haderő számára, közölte a BBC-vel a brit vezérkari főnök. Sir Tony Radakin elmondása szerint az orosz haderő naponta átlagosan 1500 embert veszített el. Ebbe a száma a halottak és a sérültek is beleszámítanak, és így az orosz veszteség a háború kezdete óta 700 ezer fő fölött lehet.

photo_camera Fotó: OLGA MALTSEVA/AFP

Az orosz haderő veszteségeiről Moszkva nem tesz közzé információkat, ugyanakkor a nyugati hírszerzések saját számításaik és értesüléseik alapján készítenek becsléseket, és a brit vezérkari főnök ez alapján beszélt arról, hogy az októberi halálos áldozatok száma az eddigi legnagyobb lehetett az oroszok számára. Hozzátette, hogy az orosz emberek hatalmas árat fizetnek Putyin inváziójáért.

A hatalmas emberveszteséghez képest pedig kis területeket voltak képesek elfoglalni, bár Radakin sem tagadta, hogy az oroszok értek el a közelmúltban taktikai és területi sikereket, és nagy nyomást helyeznek az ukránokra. De közben Oroszország az éves költségvetésének több mint 40 százalékát költi védelmi és biztonsági kiadásokra, ami hatalmas terhet rak az országra.

A vezérkari főnök úgy látja, hogy a nyugati szövetségeseknek addig kell támogatniuk Ukrajnát, ameddig szükséges, ez ugyanis az az üzenet, amit Putyin meg tud érteni. A BBC cikke megjegyzi, hogy Donald Trump megválasztásával változhat a nyugati támogatás is, de senki nem tudja, hogy hogyan. Trump ugyan a kampányban beszélt arról, hogy szerinte az USA túl sok támogatást nyújt Kijevnek, és hogy prioritás lesz a számára, hogy véget vessen a háborúnak, de nem világos, hogy a valóságban mi fog most következni. Erről nemrég hosszabban is írtunk.