Az illegális bevándorlók kitoloncolásáért felelős személyt és az ENSZ-nagykövetet is kijelölte Trump

Donald Trump megválasztott amerikai elnök Susie Wiles kabinetfőnöki kinevezése után további két fontos pozíciót osztott ki a Fehér Házba való januári visszatérése előtt:

Tom Homan, az Idegenrendészeti Szolgálat (ICE) korábbi igazgatója az Egyesült Államok határainak ellenőrzését és védelmét irányítja majd,

Elise Stefanik New York-i kongresszusi képviselő pedig ENSZ-nagykövet lesz.

photo_camera Tom Homan Fotó: MEGAN VARNER/AFP

A saját közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Trump azt írta, hogy a 62 éves Homan a határvédelem mellett az egyik legfontosabb kampányígéretének megvalósításáért, vagyis az illegális bevándorlók deportálásáért is felel majd. A BBC azt írta, a korábbi rendőr Trump első elnöki ciklusa alatt is fontos szerepet játszott az ICE megbízott igazgatójaként. Homan ugyan 2018-ban lemondott, de továbbra is támogatta Trump bevándorlással kapcsolatos elképzeléseit.

photo_camera Trump és Elise Stefanik Fotó: TIMOTHY A. CLARY/AFP

Trump a New York Postnak azt mondta, hogy a 40 éves Stefanikot választotta az ENSZ-nagyköveti posztra. Az elnök szerint „hihetetlenül erős, kemény és okos” képviselőnő elfogadta a felkérést. Stefanik 2014-ben a valaha volt legfiatalabb nő lett, akit valaha beválasztottak a kongresszusba. Kezdetben mérsékeltként pozicionálta magát, és bírálta Trumpot, később azonban hűséges védelmezője lett.

Trump már múlt csütörtökön kinevezte Susie Wilest a Fehér Ház kabinetfőnökének. Az elnök legfontosabb tanácsadója lesz, és az ország legbefolyásosabb nője - egyben az első nő, aki betölti ezt a kulcspozíciót -, ő menedzseli és felügyeli majd az átadás-átvételt, Trump esküje után pedig tanácsadóként a teljes politikájáért is felelős lesz, és irányítja majd a napi ügyeket. Az amerikai politikát mélyebben követőkön kívül szinte senki sem hallott még a 67 éves tanácsadóról, aki belsős információk szerint elég sokat tett azért, hogy Trump legyen az Egyesült Államok 47. elnöke.