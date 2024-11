A CIB Bank is áthárítja ügyfeleire a megemelt tranzakciós illetéket

Az idei megszorítások egyik lépése volt, hogy augusztus elsejétől a korábbi 0,3 százalék helyett 0,45 százalékos tranzakciós illeték terheli az átutalásokat és 0,6 százalék helyett 0,9 százalék az illeték a készpénzfelvételi tranzakciók után. A kormány akkor arról is döntött, hogy a lényegében adóemelésnek beillő intézkedést a pénzintézetek ez év végéig nem háríthatják át az ügyfelekre.

Elsőként az OTP jelentette be, hogy a határidő lejárta utáni első adandó alkalommal, azaz januártól áthárítja ezeket a terheket a lakossági ügyfelekre. Pár nappal később csatlakozott a K&H Bank, most pedig a CIB Bank is bejelentette a lépést.

photo_camera Fotó: MICHAL FLUDRA/NurPhoto via AFP

A biztosdontes.hu összesítése alapján a CIB Bank ügyfeleinek 100 ezer forint átutalása esetén például 150 forinttal kell majd többet fizetniük, ugyanekkora összegű készpénzfelvételnél pedig 300 forinttal többet. Bankkártyás tranzakciókra vonatkozó illetékemelés áthárítást azonban még nem tett közzé a bank.

A CIB Bank ugyanakkor megemeli az eddigi illetékmentes határt, tranzakciónként 20 ezer forintról 50 ezer forintra. Ez a megemelt díjmentességi határ az államkincstári értékpapírszámlákra indított átutalásokra is vonatkozik.

Az illetékemelés 2025. január 17-én lép hatályba a banknál.