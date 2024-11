Borsodban kezdi az országjárását Magyar Péter

Pénteken derült ki, hogy a nemzeti konzultációs népszerűsíteni tervező Fidesz-KDNP után a Tisza is országjárásba kezd, szombaton pedig az első helyszíneket is közölte a párt. Közleményük szerint

szerdán Szerencsre és Miskolca mennek,

csütörtökön Sárospatakra és Sátoraljaújhelyre,

jövő pénteken pedig Nyíregyháza és Kisvárda következik,

szombaton pedig Hajdúhadházon, Hajdúböszörményben találkozik a helyiekkel Magyar Péter mielőtt

Debrecenben zárná a hetet.

A felsorolt városok mellett kisebb településekre is ellátogatnak majd a párt európai parlamenti, budapesti képviselői, akiket az országjárásra művészek is elkísérnek majd. Az országjárás mellett más feladatokat is meg kell oldania a Tiszának, korábbi közlésük szerint Magyar Péter: