Jake Paul pontozással verte az olykor elveszettnek tűnő, kimerült Mike Tysont

Magyar idő szerint szombat hajnalban lépett a ringbe az 58 éves Mike Tyson, a Föld legveszélyesebb embere és a 31 éves youtuber a texasi At&T arénában. Az összecsapásra eredetileg nyáron került volna sor, de akkor Tyson betegsége miatt halasztani kellett. A meccs egyébként korrekordot döntött, hiszen korábban sosem volt még példa az ellenfelek ilyen nagy korkülönbségére.

photo_camera Fotó: TIMOTHY A. CLARY/AFP

Tyson és Paul találkozóját nyolcszor kétperces menetekre írták ki, amelynek végén a 31 éves Paul örülhetett, egyhangú pontozással ugyanis megverte Tysont. Nagy felhajtást kerítettek egyébként az egész eseménynek, ami nem is alaptalan, hiszen olyan nagy érdeklődés övezte az összecsapást, hogy a Netflix történetében először élőben streamelte a mérkőzést. Igaz, ez nem ment zökkenőmentesen, hiszen többször is akadozott a közvetítés.

photo_camera Fotó: AL BELLO/Getty Images via AFP

A The Guardian tudósítása alapján Tysonnak az első két menetben voltak momentumai, akkor még úgy tűnt, hogy bármilyen kimenetel benne van a pakliban, a harmadik menetben viszont már a bírónak alaposabban meg kellett vizsgálnia azt, hogy az 58 éves sportoló tudja-e folytatni a meccset. Tyson nagyon kimerültnek tűnt már ekkor is. Paul ellenben magabiztosnak és higgadtnak látszott. Az ötödik menetre Tyson már olykor elveszettnek tűnt a ringben, igaz, azért nem adta fel, vitte előre a szíve és volt néhány próbálkozása Paullal szemben. A hetedik menetre már a közönség is megunta a mérkőzést, a jelek szerint másra számítottak, hiszen többen már a vége előtt bosszúsan távoztak az arénából.

photo_camera Fotó: CHRISTIAN PETERSEN/Getty Images via AFP

A vége senkinek sem okozhatott meglepetést, egyhangú pontozással nyert Jake Paul a nyolc menet végén. A pletykák szerint egyébként az meccsel Paul 40 millió dollárt (közel 430 millió forintot), Mike Tyson pedig 20 millió dollárt (215 millió forintot) kereshetett.