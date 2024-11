Kigúnyolta az ukrán elnököt a világ leggazdagabb embere, a leendő amerikai elnök fontos embere, írja a Kyiv Independent. Elon Musk egy interjúrészletet osztott meg, amiben Volodimir Zelenszkij arról beszél, hogy Ukrajna egy független ország és még az Amerikai Egyesült Államok sem kényszeríthetik tárgyalóasztalhoz.

kommentálta Musk.

He sense of humor is amazing 😂https://t.co/4BL4rTXaZS https://t.co/pacq5vNkza