„Megtudni, hogy az apám az elmúlt 20 év egyik legnagyobb bűnözője – hogyan lehet ebből kilábalni?”

Hétfőn tanúvallomást tett az avignoni bíróságon David Pelicot, annak a Dominique Pelicot-nak a legidősebb fia, akit azzal vádolnak, hogy feleségét 2011-2020 között, tehát csaknem tíz éven át rendszeresen elkábította, majd megerőszakolta, illetve másokkal, a vád szerint az évek alatt több tucat férfival megerőszakoltatta. Az esetről a per szeptemberi kezdetén itt írtunk, majd beszámoltunk a feleség, Gisèle Pelicot vallomásáról, illetve egy podcastban is foglalkoztunk a rettenetes bűnténnyel.

photo_camera Gisele Pelicot a hétfői tárgyalás előtt Fotó: CHRISTOPHE SIMON/AFP

Dominique a vád szerint a lányát, Caroline-t is molesztálta, a most 45 éves, Caroline Dariannak hívott nőről olyan fotókat találtak, amelyeken egy számára idegen ágyban olyan fehérneműben alszik, amiket szintén nem ismert fel sajátjaként. Emellett azért is vádat emeltek ellene, mert a lányáról és a fiai feleségeiről azok tudta nélkül meztelen felvételeket készített. David fiának a feleségéről akkor is, amikor az terhes volt, derült ki a tárgyaláson.

David Pelicot a Guardian beszámolója szerint azt mondta a bíróságon: hisz nővérének. „Ha maradt benned egy kis emberség, mondd el az igazat arról, hogy mit tettél a húgommal, aki még mindig szenved minden nap, és egész életében szenvedni fog!” – kiáltotta az üveggel elkerített vádlottak padján ülő apjának, aki azt kiabálta vissza, hogy soha nem bántalmazta sem a lányát, sem bármelyik unokáját. Emellett bocsánatot kért a fiától, aki azt válaszolta: „Soha.”

A most egy párizsi elővárosban élő David arról is beszélt, hogy az ő és a családja „életét is tönkretette”, amikor a nyomozók videós bizonyítékot találtak édesanyja többszöri megerőszakolásáról. Úgy érezte, „kihúzták a talajt a lába alól”, és többször is hányt, amikor elmondták neki, mit művelt az apja az anyjával. Ezután testvéreivel elutazott, hogy kiürítse a házat, ahol a szülei a bántalmazás alatt éltek, és amit most „a borzalom házának” nevezett.



photo_camera David és Florian Pelicot a hétfői avignoni tárgyaláson Fotó: CHRISTOPHE SIMON/AFP

Florian Pelicot, 38 éves, a házaspár legfiatalabb fia, egy színész, a bíróságon azt mondta: „Megtudni, hogy az apám az elmúlt 20 év egyik legnagyobb bűnözője - hogyan lehet ebből kilábalni?”. Apjához fordulva azt mondta: „Mindig azt mondtad, hogy az anyánk egy szent, de te személyesen az ördög voltál.”

Elmondta, hogy visszatekintve voltak gyanús pillanatok. Például egy nyári vakáción, egy pohár rozéval elfogyasztott vacsora közben „láttam, hogy anyám kikapcsol, éreztem, hogy már nincs velünk - teljesen kába volt, előre bámult”, illetve utólag már azt is tudja, hogy gyanakodhatott volna, amikor észrevette, hogy az apja „rosszul érezte magát” és „izzadt”, amikor a számítógépét más használta, például ő azért, hogy színező képeket nyomtasson ki a gyerekeinek.

Caroline azt mondta a bíróságon: „Tudom, hogy el voltam kábítva. Ez nem feltételezés, ez a valóság. Tudom.” Szerinte az egyetlen különbség az anyja esete és az övé között az, hogy az anyja bántalmazásáról „kézzelfogható” és „megkerülhetetlen” bizonyítékok vannak, míg az övéről nincsenek.

photo_camera Caroline Darian, a Pelicot-házaspár középső gyereke Fotó: CHRISTOPHE SIMON/AFP

A vádlott hatvanas éveinek vége felé járó felesége 2020-ban már évek óta járt a legkülönfélébb orvosokhoz, többek között neurológusokhoz a furcsa tünetei miatt. Egyre csak fogyott ugyanis, miközben memóriazavarai támadtak: egész napok estek ki neki, néha pedig mintha ébren álmodott volna. Volt olyan orvosa, aki Alzheimer-kórra gyanakodott, és azóta a gyerekei már elmondták, hogy ők is ettől tartottak.