Szinte csak Magyarról kérdezik Gulyást a kormányinfón

Euróárfolyammal mi a helyzet? A költségvetést 397-es árfolyammal tervezték, de most 415 fölé is drágult. Ez veszélyezteti a költségvetést? Gulyás szerint nem. Van, ahol bevételt növel, másutt kiadást növel ugyanaz az árfolyamváltozás. Van-e árfolyamszint, ahol a jegybanknak be kell avatkozni? Gulyás megismétli, hogy ez a jegybank dolga, ők tudják, mikor mit szükséges lépni. Szerinte a gazdaság állapota ilyen hektikusságra nem ad okot, akár spekuláció is lehet a háttérben, de a jegybank kezeli.

Bérmegállapodásról kérdezik Gulyást. Mekkora bevételkiesés lesz a szochó-kasszában a módosítás? Válasz: 10 milliárd fölötti, de a hiánycélt ez nem veszélyezteti, ez a tervezési hibahatáron van.