Orbán doktorija: Rácz nem adott volna fokozatot, Szabó Szabolcs szerint penetráns fenéknyalást művelt a NER-es jogászelit

Doktor lehet Orbán Balázsból, mert négy órás védés után a bírálóbizottság azt javasolta, kapja meg ezt a fokozatot.

Rácz András a döntés után azt írta, a doktori védés során senki sem cáfolta a kritikáit, ehelyett az ELTE lényegében úgy döntött, hogy náluk ez belefér, de joguk van hozzá, ezt elfogadja.

Rácz korábban leírta, hogy a disszertációban minimum 9 oldalnyi, hivatkozás nélkül átvett szöveg van Orbán Balázs és Árpási Botond közösen jegyzett cikkéből, és a tézisfüzetben sem szerepel a hivatkozás. Miután az egyik hipotézis és két következtetés is szerepel a cikkben, ezért számára kérdéses, ez mennyire tekinthető önálló munkának, ami szintén elvárás a doktorikor. Ezt a véleményét hivatalosan is elküldte, és fel is olvasták a védés során. Az övé volt az egyetlen kritikai megjegyzés.

A miniszterelnök politikai igazgatója a védésen arról beszélt, hogy a cikk valójában a disszertációja része, és a témavezetője mondta, hogy a Szenátus és a Bundesgrat összehasonlítása önálló tanulmányként is megáll, ezért adták ki külön, Áprási Botond pedig a hivatkozásokat gyűjtötte össze.

Rácz most azt írta, ő a dolgozatra nem adta volna meg a fokozatot, és úgy látja, a tényekben sem tévedett, hiszen a védés során senki sem bizonyította, hogy ne lett volna igaza.

„Az opponensek is csak annyit mondtak, hogy ők nem találtak plágiumot - ami értelemszerűen nem egyenlő annak kimondásával, hogy nincs plágium.”

Reméli, hogy az egyetem beszerez majd egy komolyabb plágiumkereső szoftvert. Azt ő sem tartja jó iránynak, hogy politikai alapon valaki ne szerezhessen fokozatot.

„Az egy másik kérdés, hogy a mai döntést meghozók hogyan tudnak majd holnap a saját tanítványaik szemébe nézni...de ez is az ő felelősségük/problémájuk, nem az enyém.”

Rácz András szerint szórakoztató volt figyelni a szervilizmus mindenféle szintű megnyilvánulásait is, hiszen olyan emberek is hosszan méltatták a disszertációt, akik Orbán Balázs beosztottjai. (Trócsányi László volt igazságügyi miniszter és EP-képviselő, Koltay András, a Médiatanács elnöke, Varga Zs. András, a Kúria elnöke, illetve Téglási András, az NVB elnöke is hosszan dicsérte véleményében Orbán disszertációját.)

Szerinte az NKE mostani és előző rektora különdíjat érdemel, hiszen Orbánnak köszönhették a kinevezésüket.

„A végére a történet láthatóan egyfajta versennyé alakult, hogy ki tudja jobban demonstrálni a lojalitását.”

Szabó Szabolcs momentumos országgyűlési képviselő, az ELTE adjunktusa is reagált, aki szintén ott szerezte a doktori fokozatot. Szerinte igaza van az egyetemnek abban, hogy a doktori eljárásnál tudományetikai alapelvek mentén kell megítélni a teljesítményt, de azoknak is igaza van, akik féltették az egyetemi közösség integritását a védés miatt. Sokakban az egész pánikreakciót váltott ki.

Miután Orbán Balázs nagy befolyású politikus, és a Fidesz erősen támadta az ELTE-t az utóbbi években, jobbnak látta volna, ha a jelölt és a doktori iskola is belátja, hogy ebből nem lehet jól kijönni, és átviszik máshova az egészet.

Szabó Szabolcs azt gyanítja, Orbánnak a tudományos hitelesség szempontjából fontos volt, hogy az ELTE-n doktorizzon.

Penetránsnak tartja a „fenéknyalást”, amit a doktori védés kapcsán művelt a NER-es jogász elit, hogy megvédjék Orbán politikai igazgatóját.

„Én ilyet az 50-es évek elejéről származó dokumentumokban láttam utoljára.”