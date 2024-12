Akkora hullám jön, amekkorára a szörfösök már fel szoktak készülni: felbolydul jövőre az ingatlanpiac

2025 meg fogja bolygatni a hazai ingatlanpiacot, ennek az előszelét már érezzük is.

Miért ragaszkodunk a saját lakáshoz?

Mikor, miért és hogyan szabadultak el az ingatlanárak?

Túlértékeltek-e az ingatlanok ma Magyarországon?

És mi várható jövőre?

Ezekről beszélgettünk gazdasági podcastunkban Sándorfi Balázzsal, a Bankmonitor ügyvezető-alapítójával.

Bővebben:

00:00 - Ragaszkodunk a saját tulajdonú lakáshoz. Ami nemcsak ránk, de a környező országokra is jellemző. Viszont egyáltalán nem biztos, hogy mindenki a saját lakásában él.

04:46 - Jó befektetés egyáltalán az ingatlan? Felfelé fognak menni az árak, de volt, amikor meg lefelé mentek. Igaz, ehhez kellett egy beomló világgazdaság, meg egy csomó minden más is.

06:59 - Az elmúlt 10 évben viszont felfelé megyünk. Amihez viszont kellettek a jegybankok, amik a gazdaságba pumpálták a pénzt. Idehaza ráadásul az állam is kidolgozott egy olyan támogatási rendszert, ami a lakásvásárlás felé tolta az embereket. És ez így van most is, nem függetlenül attól, hogy ramaty állapotban van a gazdaság.

09:45 - Lakásstratégia 2035. Mi ez, és mit várnak tőle?

13:51 - Brutálisan szétváló ártrend: kistelepülések vs. Budapest. A tökéletes csapdahelyzet: költöznél, hogy jobban élj, de ha el is tudod adni a lakásodat, az új helyen már nem tudsz belőle venni jóformán semmit. Akkor hogy mozdulsz?

17:24 - 10 százalékos önerő, 5 százalékos hitelkamat, havi törlesztők, és még néhány szám, csak hogy lássuk, miből kell főzni. És a bankoknak se könnyű. De kinek jó, hogy a kormány belenyúl a támogatási rendszerbe?

25:04 - Jó, de akkor tegyük fel, hogy vennék mégis lakást. Hogy fogjak neki? Vegyek egy lottószelvényt?

29:47 - Az építőipar állapota és az ebből következő, kevésbé rózsás kilátások.

31:07 - Eladósodtunk? És a lakások mennyire vannak túlárazva? A nagyközönség jobban megemészti azt, ha stagnál az ingatlanár és a bérek emelkednek, mint ha az ingatlanárak csökkennek.

38:07 - Akkora hullám előtt állunk, amekkorára a szörfösök már fel szoktak készülni.

Címlapkép: Botos Tamás/444