Eltemették a 24 év után, egy bajai tanyán betonba ásva megtalált Till Tamást

Fehér koporsóban eltemették a 11 éves korában meghalt Till Tamást csütörtök délután Baján.

photo_camera Fotó: Janecskó Kata

Till Tamásé huszonnégy évig az egyik leghíresebb megoldatlan hazai bűnügy volt. 2000. május 28-án Baján gyereknapon biciklivel indult el egy közeli vadasparkba lovagolni, de oda már nem érkezett meg. A kerékpárját három hónappal később gondosan letisztítva találták meg egy kerítésnek támasztva.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség idén júniusban tudta meg, hogy a bajai gyerekotthon egykori lakója zsarolás vagy fenyegetés hatására 2000-ben részt vett egy gyerek holttestének elásásában. Az egykori lakó, K. Péter 2011-ben öngyilkos lett, ezért a környezetéből kezdtek információkat gyűjteni. Vallomást végül a gyerekotthon egy másik korábbi lakója, János tett. Elmondta, hogy Péter és ő a gyilkosság idején egy helyi vállalkozónál, az akkor hatvanéves V. József esztergályosnál dolgozott napi ötszáz forintért.

photo_camera Fotó: Janecskó Kata

Az általuk csak „Józsi bácsiként” emlegetett V. József családos ember volt, aki éppen egy nyolc négyzetméteres fészert épített egy hektáros tanyáján. A falai már álltak, de az épületnek még nem volt aljzatbetonja. V. József a strandon találta meg a két fiatalt, és azt mondta, dupla pénzt fizet nekik, de azonnal menniük kell dolgozni. A nyomozók által kihallgatott János nemet mondott, Péter viszont elment a vállalkozóval. Munka közben a talicska kereke megbicsaklott, és egy fóliába tekert gyerekholttest került elő belőle. A rendőrség szerint a vállalkozó először látszólag értetlenkedett, majd pénzt ígért, ezután fenyegetéssel rávette a gyerekotthonban élő fiatalt, hogy hallgasson.

Az öngyilkosságot elkövető K. Péter egykori barátnőjét is meghallgatta a rendőrség. Elmondása szerint a férfi naponta öt-ötszáz forinttal tért haza, de a kétezres évek elején volt egy olyan nyári nap, amikor kétszázezer forint volt nála, aminek az eredetét nem volt hajlandó elárulni. V. József K. Péterhez hasonlóan véget vetett az életének, 2021-ben, nyolcvanegy évesen öngyilkos lett.

A Till-ügyben sok volt a fals nyom: az eltűnés után egy évvel egy névtelen telefonáló kereste fel a szülőket azzal, hogy látta a fiút egy pályaudvaron - a rendőrök itt nem találtak semmit -, majd azzal, hogy a gyerek él, és ő azt is tudja, hol van. Ezután letette a telefont. Érkezett egy levél is, aminek a hátoldalán nyomtatott betűkkel az állt: „Élek”, erről azonban sosem derült ki, ki írta. A nyomozók több akkori gyilkossági ügy kapcsán is újra és újra elővették Till ügyét, de egyik sem hozott eredményt.

A szülők huszonnégy éven át nem változtatták meg a telefonszámukat, hogy a fiú bármikor elérje őket, évekkel ezelőtt felújított házukban pedig újra berendezték a szobáját, hogy legyen hova hazamennie.

Till Tamás temetési szertartásán körülbelül százötvenen jelentek meg. Eljött a Gyulán 1998-ban - máig ismeretlen elkövető által - meggyilkolt kislány, Szathmáry Nikolett édesanyja is.