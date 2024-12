A TV2 azzal kínozza dolgozóit, hogy összerakja őket az exeikkel Orbán kedvenc riporterének társaságában

„Több mint harmincéves barátság és szakmai kapcsolat fűzi össze a most következő párost, akikkel egyébként a TV2 képernyőjén nap nap után találkozhatunk esténként. Mondjuk a tényekhez az is hozzátartozik, hogy egyikükkel én jó ideig nem csak a tévéképernyőjén találkoztam esténként” – így vezette fel a nemrég újraélesztett Legyen ön is milliomos!-ban a műsorvezető Palik László, hogy most a volt feleségével, vagyis Marsi Anikóval, illetve Gönczi Gáborral fog majd játszani.

photo_camera Fotó: TV2

Palik és Marsi 2005-ben házasodtak össze, két gyerekük született, és három évvel ezelőtt, 2021-ben váltak el. Így az, hogy egymással szemben ültek egy stúdióban, közönség és kamerák előtt, Orbán Viktor kedvenc riporterének és egyben a Smile zenekar frontemberének társaságában, kellemesen megalapozott egy erősebb cringe-ségnek. És ahogy az várható volt, már a legelején el is kezdték a finomabb beszólásokat.

Például amikor Palik elmagyarázta a játékszabályokat, és elért ahhoz a részhez, hogy; „bármikor kiszállhattok a játékból, miután elolvastátok a kérdést”, Marsi visszakérdezett: „De miért szállnánk ki?”

„Mert meguntál itt lenni velem egy stúdióban” – válaszolt Palik, mire a közönség nagy örömére Marsi úgy reagált: „Veled soha!”

A TV2 propagandahíradójának egyik műsorvezetője – vagyis Marsi – ezek után még többször nem bírta ki, hogy ne utaljon arra, hogy akadhatott némi összetűzés közte és exférje között, így egy ponton oda is szólt a TV2 propagandahíradójának másik műsorvezetőjéhez – vagyis Gönczihez –, hogy „most nézd már meg, hogy néz rám. (mármint Palik) Elmondta neked a játékszabályokat, rám meg úgy néz, mint akit föl akar koncolni”.

Később azt is mondta Gönczinek, hogy a helyében ő nem bízna meg Palikban, mire Gönczi úgy válaszolt: „Én még megbízom.”

Az iszonytató évődés közben jöttek azért kérdések is, az első öt kérdés alatt pedig rögtön két segítséget is elhasználtak, mert nem tudták, hogy a Mary Poppinsban milyen széllel érkezett Mary Poppins, illetve mint kiderült, egyikőjük sem látott egy részt sem a Csengetett, Mylord?-ból, így nem tudtak arra válaszolni, hogy a felsoroltak közül ki szerepelt a sorozatban.

Annál a kérdésnél, hogy az X-Men filmek melyik hősét alakította Hugh Jackman mondjuk nem használtak fel segítséget, annak ellenére sem, hogy a válaszlehetőségek (kardfog, küklopsz, varangy, farkas) között ott sem volt a helyes megfejtés, vagyis a rozsomák, illetve hogy Marsi sokáig ragaszkodott hozzá, hogy a helyes válasz a varangy. Végül sikerült a farkast megjelölni.

Ezek után sorra sikerült jól válaszolniuk vagy tippelniük, de hogy ne unatkozzon nagyon a közönség, Marsi egy ponton azért beszúrta, hogy „mindenkinek olyan exfelesége van, amit megérdemel”, majd Gönczi Gábor is elénekelte halandzsanyelven a We are the World-öt, hogy bizonyítsa, tudja, ki énekel benne az elején.

Végül a 11. kérdésnél bukták el a játékot és vittek haza kétmilliót – pontosabban adományozták el egy segítő szervezetnek –, amikor nem tudták, hogy Svájcban illegális egyedül tartani a tengerimalacot.