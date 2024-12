Trump azt mondta, RFK Jr. egészségügyi miniszterként vizsgálhatja majd az oltóanyagok és az autizmus közötti kapcsolatot

Donald Trump azt mondta, hogy az egészségügyiminiszter-jelöltje, Robert F. Kennedy Jr. vizsgálhatja az oltóanyagok és az autizmus közötti állítólagos kapcsolatot. (Az orvosi intézményrendszerben konszenzus van arról, hogy nincs ilyen összefüggés.)

Az NBC-nek adott interjújában a megválasztott amerikai elnök azt állította, hogy a vizsgálatot az amerikai gyerekek körében az elmúlt 25 évben egyre gyakoribbá váló autizmusdiagnózisok indokolják. „Ha megnézzük, mi történik a betegségekkel és a megbetegedésekkel az országunkban, akkor valami nincs rendben” – mondta Trump, miután az interjú készítője, Kristen Welker megkérdezte, hogy szeretné-e, ha egyes oltásokat eltörölnének. (Ez az az álláspont, ami mellett Kennedy is érvelt.) „Ha megnézzük az autizmust, 25 évvel ezelőtt az autizmus szinte nem is létezett. Tudja, 100 ezerből egy volt, most pedig közel 100-ból egy” – mondta Trump.

photo_camera Robert F. Kennedy és Donald Trump kézfogása Kennedy visszalépése után egy arizonai kampánygyűlésen Fotó: Rebecca Noble/Getty Images via AFP

A Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC) szerint 2020-ban az USA-ban minden 36. gyerekből egyet diagnosztizáltak autizmussal, míg 2000-ben minden 150. gyerekből egyet.

Kennedy, aki ismert oltásszkeptikus, többször is hiteltelen elméleteket terjesztett arról, hogy a betegséget a gyerekkori oltások okozzák. „Hiszem, hogy az autizmus valóban az oltásoktól származik” – mondta egy 2023-as Fox News-interjúban, amiben több oltástesztet követelt.

Trump – aki korábban azt mondta, hogy Kennedynek megengedné, hogy „elszabaduljon” az egészségügyben – azt mondta, hogy az egészségügyi minisztere nem fogja „teljesen újra feltalálni a kereket”, „nem fog felborítani semmilyen rendszert”. De az autizmusról azt mondta: „Valakinek ki kell derítenie. Ha visszamegyünk 25 évvel ezelőttre, akkor nagyon kevés volt az autizmus. Most már van… Amikor az autizmusról beszélünk, mert felvetődött, és megnézzük, hogy mennyi van ma, szemben a 20 vagy 25 évvel ezelőttivel, az elég ijesztő.”

A tudósok a diagnózisok számának növekedését a jobb szűrési módszereknek tulajdonítják, miközben azt mondják, hogy az autizmust a tényezők összetett keveréke okozza, beleértve a genetikát, a környezetet és a terhesség és a születés alatti körülményeket. Az Egészségügyi Világszervezet határozottan kizárta az autizmus és a kanyaró, mumpsz és rubeola (MMR) vakcina vagy más gyerekkori oltások közötti kapcsolatot. (Guardian)