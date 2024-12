Nem tudott tartósan a 410 forint alá menni az euró ára

Miután péntek éjszaka a Fitch negatívról kedvező irányba, stabilra javította a magyar adósságbesorolást, a forint a múlt heti 413-415 forint/eurós tartományból erősödni kezdett a hét elején, és az euró ára 410 forint környékére csökkent. Szerda reggelre úgy tűnik, hogy az erősödés lendülete megtört, mert bár kis ideig 410 forint alatt is volt az euróár – a mai forintcsúcsot a 409,573 forintos euró jelentette –, hamar visszatért 410 fölé.

A dollárral szemben napok óta tartó erősödésnek is vége: bár hajnalban még 389-390 forint között is volt az árfolyam, kilenc óra után nem sokkal már 391,21 forint volt a dollár ára. A font, aminek az ára a múlt héten még 501 forint fölött is volt, 497 forint közelében és 499 forint fölött is járt szerda reggel, míg a złoty, aminek az árfolyama múlt pénteken 97,196 forintos új történelmi csúcson volt, ma 96,2-96,5 forint között mozgott a devizapiacon.