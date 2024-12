A szíriai lázadók vezetője: Nincs kegyelem a börtönökben dolgozó gyilkosoknak

A szíriai börtönökben elkövetett kínzásokért és gyilkosságokért felelős személyeknek nincs kegyelem – jelentette ki Abu Mohammed al-Dzsolani, az Aszad-rezsimet megdöntő Hayat Tahrir al-Sham (HTS, azaz Levante Felszabadításáért) iszlamista lázadócsoport vezetője.

„Szíriában üldözni fogjuk őket, és arra kérjük a többi országot, hogy adják át azokat, akik elmenekültek, hogy igazságot szolgáltathassunk” – írta a Guardian szerint az állami műsorszolgáltató Telegram-csatornáján közzétett posztban al-Dzsolani.

A nyilatkozat azután jött, hogy a lázadók vasárnap felszabadították a Damaszkusztól mintegy 25 kilométerre lévő kormányzati Saydnaya börtönt, és feltárultak az Aszad-rendszer hírhedten kegyetlen börtönének titkai. Sokan még mindig az eltűnt szeretteiket keresik a börtönben, amit a haláltábor és az emberi vágóhíd jelzővel emlegettek.

photo_camera A Saydnaya börtön a felszabadítása után Fotó: OMAR HAJ KADOUR/AFP

Az Amnesty International szerint 20 ezren raboskodhattak a börtönben, többségüket egy néhány percig tartó színlelt per után zárták be. Túlélők elmesélése alapján a börtönőrök nem válogattak a kínzás módszereiben: napi szinten brutálisan megverték, megkínozták a rabokat, volt nemi erőszak és áramütés is, sokakat halálig kínoztak. Mindezt úgy, hogy a raboktól teljes csendet követeltek meg.

Becslések szerint 2011 és 2018 között több mint 30 ezer fogva tartott esett kivégzés áldozatául vagy halt meg kínzás, orvosi ellátás hiánya vagy éhezés következtében, az Amnesty 2011 és 2015 között 13 ezer kivégzett fogolyról számolt be évekkel ezelőtt. Néhány kiszabadult fogoly beszámolóira hivatkozva azt feltételezik, hogy 2018 és 2021 között további 500 fogvatartottat végeztek ki.