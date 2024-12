A Fradi meghallotta a szurkolók szavát

A hét elején mi is megírtuk, hogy a Fradi kevéssé dicsőséges menetelését megelégelve a szurkolók egy része távolmaradással, mások pár perces némasággal és egy molinóval fejezték ki elégedetlenségüket múlt vasárnap a Zalaegerszeg elleni, hazai meccsen.

Kritikájuk lényege az volt, hogy míg a csapat az Európa-ligában jó formában játszik, az NB1-ben csak téblábolt az utóbbi időben, ennek tetőpontja volt a múlt heti vereség a kieső helyen tanyázó Debrecentől.

Erre jött válaszul vasárnap egy molinó, amire az volt írva:

Are we also supposed to support only in the EL? („Mi is csak az Európa-ligában szurkoljunk?)