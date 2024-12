Már érthető Szijjártó reggeli rosszkedvének oka: Brüsszelben 84 oroszt, kínait és észak-koreait tettek szankciós listára

Az Európai Unió Tanácsa hétfőn jóváhagyta az Oroszország elleni 15., összesen 84 jogi és természetes személyt érintő szankciós csomagját. A szankciós listán kínai vállalatok és észak-koreai tisztségviselők is szerepelnek, írja az MTI. A tanácsülésre kora reggel durcás hangulatban induló Szijjártó Péter még Brüsszelből is arról posztolt rosszkedvűen, hogy hiába vitte magával kis lábaskában kegyelmeséktől a békeajánlatát, senki nem akar tűzszünetről tárgyalni, és még egy 😕 emojival is érzékeltette a csalódottságát.

Közben a tagországok kormányait képviselő uniós testület közölte: az újabb büntetőintézkedések 54 természetes és 30 jogi személy ellen irányulnak „Ukrajna területi egysége szuverenitása és függetlensége elleni fenyegetés miatt”. Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője azt mondta: az újabb csomag célja „az orosz hadigépezet, valamint azon - mások mellett kínai - vállalatok meggyengítése, amelyek lehetővé teszik az ukrajnai háború folytatását”.

A szankciók a többi között a kijevi Ohmadit gyermekkórház elleni rakétatámadást elkövető katonai egységet, energiaipari vállalatok felső vezetőit, valamint az ukrán gyermekek deportálásáért felelős személyeket érintik, illetve két észak-koreai tisztségviselőt. A listára a vállalkozások közül elsősorban az orosz védelmi iparral együttműködő cégek kerültek fel, illetve olyan hajózási társaságok, amelyek a gyanú szerint részt vesznek az orosz nyersolaj és olajtermékek tengeri szállításában, „fontos bevételekhez segítve ez által az orosz kormányt”.

A szankciós listára került továbbá egy vegyianyaggyár, illetve az orosz hadsereg egyik jelentős logisztikai támogatójaként ismert orosz polgári légitársaság. Emellett első alkalommal ró ki teljes körű szankciókat – egyebek között utazási tilalmat, vagyoni eszközök befagyasztását – olyan kínai személyekre, amelyek drón -és mikroelektronikai alkatrészekkel támogatják Oroszország Ukrajna elleni háborúját.

Újabb 52 hajót is felvettek a kikötőkbe való belépési tilalommal sújtott hajók listájára. Köztük vannak olyan, nem EU-tagországokban bejegyzett tartályhajókat, amelyek az úgynevezett orosz árnyékflotta – azaz adatszolgáltatás és szakhatósági ellenőrzés nélkül közlekedő hajók – részét képezik, és megkerülik az olajár-korlátozási mechanizmust. A most elfogadott szankciókkal együtt az büntetőintézkedéssel sújtott hajók száma 79-re emelkedett.

A szankciós listán lévő 32 jogi személyt azért listázták, mert azok közvetlen segítséget nyújtanak Oroszország hadi és ipari szektorának az Ukrajna elleni háborúhoz. A cégek közül néhány EU-n kívüli országokban (Indiában, Kínában, Iránban, Szerbiában és az Egyesült Arab Emírségekben) van bejegyezve.