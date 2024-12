Minek hoztál fát, te szerencsétlen, hát még itt a tavalyi!

– Asszony, itt a fa. Hová te…

– Hát minek hoztál te fát, te szerencsétlen, te. Hát még itt áll a tavalyi is a sarokban, nézzed már meg, he.

– Azt' akkor most mit csináljak?

– Tán kidobhatnád, nem? Vagy tüzelni akarsz vele a gázkonvektorban?

Talán ez a párbeszéd indította el azoknak az eseményeknek a sorozatát, amelyek ebbe a képbe torkolltak.

photo_camera Fotó: Olvasónk, Orsi

Azaz abba, hogy ma, december 21-én, advent utolsó vasárnapja (született aranyvasárnap) előtt egy nappal a Helytállás Szobra, Aki Majdnem Megcsinálta A Megcsinálhatatlant, vagyis azt, hogy a helyén ünnepelje feldíszítése első évfordulóját, az I. kerületben, egy Duna-parthoz közeli, elhagyatottságában is meghitt hangulatú utcasarkon landoljon. Olvasónk, a fotót készítő Orsi hemingway-i tömörséggel ennyi leírást küldött hozzá:

„Ma reggel rakták ki szegényt az I. kerületben a felső rakpart és a Fátyol utca sarkára.”

Eddig azt hihettük, hogy a december 4-én Kispesten észlelt fa lesz az idei csúcstartó, de a profik láthatóan a hajrára tartogatták erejüket.