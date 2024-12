Íme olvasóink legrondább, leggiccsesebb és legbotrányosabb karácsonyfadíszei

Múlt vasárnap a csúnya karácsonyfadísz-pályázat meghirdetésekor azt írtam, a fantáziát mindig felülmúlja a valóság. Így is lett. Legmerészebb álmaimban sem gondoltam volna, hogy ilyen borzalmak settenkednek a családi karácsonyfák fenyőágai között.

Ez itt például egy Bagoly (1) Zoltán magángyűjteményéből:

photo_camera Természetesen magunktól nem mertük volna megtippelni az állatfajt. Fotó: olvasói

Rengeteg képet kaptunk, fájdalmasan nehéz volt dönteni. Végül kénytelenek voltunk két díjazottat is választani – pályaműveik a cikk végén láthatók –, de kíváncsiak vagyunk, hogy a most közölt válogatásból Olvasóink szerint ki érdemelne külön jutalmat. Íme a felhozatal:

Állatosak

László Lila Cicája (2) a következő reakciót váltotta ki kiváló esztétikai érzékkel megáldott fotósunkból: „Ez csodálatos” – és ennél többet nem is érdemes elmondani róla.

photo_camera Lila Cica Fotó: olvasói

A következő jelölt már sajnos elhagyta az országot, így nem jelölhettük díjra, de mindenképpen érdemesnek tartottuk közszemlére tenni. „A díszt jó pár éve a lányom kapta az egyik családi barátunktól, mivel éppen a Majommániás (3) korszakát élte, és volt egy ugyanilyen arcú alvós plüsse is. A szőke hajkorona és a lepkés öv a lányom keze műve, a többi mind eredeti” – mesélte Andrea.

photo_camera Fotó: olvasói

Minél tovább nézzük Tímea Tacskóját (4), annál bizonytalanabbak vagyunk, miért ilyen vörös az angyalkutya feje. Fuldoklik? Túlketchupözött hot dog? Maga az angyalbőrbe bújt sátán?

photo_camera Fotó: olvasó

Földi dolgok

„Minden évben fix dísze a családi karácsonyfánknak a két alapvető termékenységszimbólum” – írja Zoltán, a Fasza Karácsonyi Dísz (5) büszke tulajdonosa.

photo_camera Fotó: olvasói

Igazán egyszerű eszközökkel dolgozik, mégis erős, minden érzékszerve kiterjedő hatást ér el Gergely jelöltje, a Macskaalmos Gömb (6). „Küldöm a győztest” – írta, és bár győztes nem lett belőle, egyértelműen be kellett kerülnie a gyűjtésbe.

photo_camera Fotó: olvasói

Hogy mit ehetett a macska ürítés előtt? Az is előfordulhat, hogy épp azt a Csirkecombot (7), melynek igényesen kidolgozott másolatát Csaba kapta képzőművészeti egyetemista festő osztályában, mikor karácsonyfadíszeket készítettek egymásnak:

photo_camera Fotó: olvasói

N. dísze nem is annyira esztétikai minősége, mint inkább az informatikus sztereotípia tökéletes reprezentálása és lelkes DIY-szellemisége miatt került be a gyűjtésbe. „2008, az első karácsonyom az albérletben egyedül. Csúcsdíszem nem volt a fára. IT-s vagyok (8), megoldottam. Sötétben úgyse nagyon látszik...” – írta N., aki kérdésemre elárulta, hogy a csúcsdísz „a számítógépház hátulján lévő takarólemezekből, illetve a 3,5"-es floppy közepéből” készült.

photo_camera Fotó: olvasói

Figuratív

Az ördög meg az angyal (9), ki tudja, mióta merednek az ünnepi arcokra. „Én 45 éves vagyok, ezek a díszek apai örökségek. Nálam biztos, hogy jóval idősebbek, de kinézetük semmit sem változott az évek során. A fán mindig kiemelt helyre kerülnek, ügyelve arra, hogy az angyal mindig fentebb legyen, ezzel szimbolizálva a mennyországot és a poklot” – írja Tibor.

photo_camera Fotó: olvasói

Zoltán szerint pont így néz ki az Anyósa (10) karácsonykor:

photo_camera Reméljük, finomakat főz. Fotó: olvasói

Számos politikust is kaptunk, de végül csak egy kerülhetett be a gyűjtésbe – talán nem függetlenül attól, hogy Szájer (11) az utóbbi hetekben tért vissza a közéletbe.

photo_camera Fotó: olvasói

Akik viszik a pálmát

El is érkeztünk az első díjazottunkhoz, személyes kedvencemhez, A Világ Legszebb Kisangyalához (12). „Úgy szoktam forgatni, hogy a férjemet nézze” – írja Éva.

photo_camera Fotó: olvasó

A másik díjazottunk Réka tulajdona, gyűjteményének ékköve: „az ideális csípő-derék-mell méretekkel megáldott Télapó (13) figurám, igaz, a mellméretbe a szakálla is beleszámít. Mikor megláttam a karmos-markolós játékautomatában, tudtam hogy kell nekem. És bár se tehetségem, se szerencsém nincs a játékgépekhez, elsőre sikerült megszereznem. Jelenlevő barátnőm szerint a gép is kivetette magából, szerintem a sors akarta hogy pár száz forintból ilyen kincshez jussak.”

photo_camera Fotó: olvasói

A győzteseknek gratulálunk, januárban keressük nyereményeikkel, és utólag is elnézést kérünk mindenkitől, aki nem került be, közönségdíjra viszont még mindig van esély. Ha nem értett együtt a szakmai zsűrivel, vagy bejuttatna még egy díszt a győztesek közé, itt szavazhat: