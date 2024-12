Öt embert ítéltek el az izraeli szurkolók elleni támadások ügyében Hollandiában

Elítéltek öt férfit az izraeliek ellen novemberben elkövetett amszterdami támadások ügyében, írja a The Times of Israel. Az amszterdami kerületi bíróság több bűncselekményben is bűnösnek találta a vádlottakat, kezdve a Maccabi Tel-Aviv futballszurkolóinak utcai bántalmazásától az erőszakra való felbujtásig chatcsoportokban. A legsúlyosabb büntetést, hat hónap börtönt egy Sefa O. néven azonosított férfi kapta több ember ellen elkövetett nyilvános erőszak miatt.

photo_camera A novemberi támadások után fokozott biztonsági intézkedéseket hoztak a holland fővárosban Fotó: ROBIN UTRECHT/ANP via AFP

November 7-én a közismerten erős zsidó kötődésű Ajax fogadta a Maccabi Tel-Aviv csapatát nemzetközi kupamérkőzésen, amivel egy időben palesztinpárti tüntetést jelentettek be a csapat stadionja mellé. A tüntetést a hatóságok betiltották, a meccs előtt a Maccabi-szurkolók palesztinellenes szövegeket skandáltak és felgyújtottak egy palesztin zászlót. A találkozó után arabul beszélő maszkosok szervezetten járták a várost, és támadtak Maccabi-szurkolókat, amit aztán sokan pogromokhoz hasonlítottak.

Izraeli tisztviselők szerint tíz ember megsérült, míg további több száznak órákon át attól kellett rettegnie, hogy ők is a támadások célpontjaivá válhatnak. A rendőrség közlése szerint legalább 45 ember ellen nyomoznak erőszakos cselekmények és olyan közösségi médiás posztok miatt, amelyekben „zsidóvadászatra” buzdították az embereket. Több tárgyalást zárt ajtók mögött tartanak, mivel a gyanúsítottak egy része még nincs 18 éves.

Az ügyben eljáró ügyész szerint a támadásoknak nem sok közük volt a focimeccsekhez. Azt is közölte, nem találtak bizonyítékot terrorista szándékra vagy antiszemita motivációra. „Az erőszakot a gázai helyzet motiválta, nem az antiszemitizmus” – állította az ügyész, utalva az Izrael és a Hamász palesztin terrorcsoport háborújára a Gázai övezetben.