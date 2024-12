Az amerikaiak szerint egy iráni fegyvercsempész olaszországi őrizetbe vételét torolhatta meg Irán Cecilia Sala olasz újságíró letartóztatásával

Cecilia Sala olasz újságírót december 19-én tartóztatták le Iránban. Az amerikai külügyminisztérium szerint őrizetbe vételével egy fegyvercsempészettel gyanúsított svájci-iráni üzletember olaszországi letartóztatását torolta meg az iráni rezsim.

Az Il Foglio nevű újságnak dolgozó Sala újságíró vízummal lépett be Iránba. Mielőtt letartóztatták Teheránban, több cikket is írt arról, hogyan reagál Irán a szíriai Aszad-rezsim bukására. Miután egy hétig magánzárkában tartották, az irániak két telefonhívást engedélyeztek Salának.

Az újságírót december 27-én látogatta meg a teheráni olasz nagykövet a börtönben. Antonio Tajani olasz külügyminiszter később azt nyilatkozta, Sala egészségügyi állapota rendben van. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök hivatala pedig közleményében azt írta, mindent megtesznek Sala kiszabadításáért.

Az újságíró letartóztatásának okát még nem közölték az iráni hatóságok. Az amerikai külügyminisztérium azonban már előállt egy verzióval. A tárca szóvivője az olasz la Reppublicának adott interjújában azt mondta, egy fegyvercsempészettel gyanúsított üzletember letartóztatását torolhatta meg az iráni rezsim.

Az olasz hatóságok ugyanis december 16-án letartóztatták Mohammad Abedini Najafabadi svájci-iráni üzletembert a malpensai repülőtéren. A férfit drónalkatrészek csempészésével gyanúsítják.

Najafabadi ellen még az amerikaiak adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot. Szerintük a férfi terrorszervezetekkel üzletelt, az általa csempészett drónokat pedig halálos jordániai támadásokban is bevetették. (via The Guardian)