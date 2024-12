Egy költségvetési tételből úgy tűnik, mintha előrehozott választásra készülne a kormány

Úgy tűnik, elgondolkodtak a Fideszben az előrehozott választáson – írja december 31-i Facebook-posztjában Kovács Gergely, az MKKP társelnöke, XII. kerületi polgármester. Arra a Vox Populi Facebook-oldalon még december 28-án megjelent, de eddig kevés figyelmet kapott posztra utalt Kovács, amely szerint a 2025-ös költségvetésbe a kormány betervezett egy 8,4 milliárd forintos tételt az országgyűlési választásokra.

A törvényjavaslat (pdf-ben itt) 48. oldalán valóban szerepel egy 8,411 milliárd forintos tétel „4. jogcímcsoport: 2026. évi országgyűlési képviselőválasztás előkészítése” címen. A törvény előterjesztője szerint ebből a pénzből „kerül finanszírozásra a választáshoz kapcsolódó postai küldemények (értesítő, határon túli választópolgárok tájékoztatói, levélcsomagjai) nyomda és postaköltsége, a központi biztosítású nyomdai termékek beszerzése, a választási irodák tagjainak képzése és a választási informatikai felkészülés költségei (pl. választási irodák által használt szakrendszerek felkészítése).”

photo_camera Urnabontás a 2024-es önkormányzati és EP-választás Győrben Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

A parlamenti választások, ahogy a törvény is mondja, 2026-ban esedékesek, ezek a tételek azonban már a jövő évi büdzsébe bekerültek. Ez azért már csak azért is okot adhat a gyanakodásra, mert ezek olyan tételek, amelyekre, ahogy Kovács is írja, „a választási évben szoktak költeni, s nem az előzőben”. Ráadásul eddig a választásokat megelőző években, 2017-ben vagy 2021-ben nem szerepeltek ilyen kiadások a költségvetésben, írja a politikus, megjegyezve: „persze lehet, hogy más országok választásaira akar ennyit költeni a kormány, de még az is elképzelhető, hogy legalábbis elgondolkodtak egy lehetséges előrehozott országgyűlési választáson”.

A Vox Populi által felsorolt lehetőségek egyike legalább ilyen agyafúrt, ha mondhatjuk így. Eszerint ugyanis: „a román elnökválasztáson történtek fényében nyilvánvaló, hogy lesz valami illegális beavatkozási kísérlet, ami miatt sajnos meg kell majd semmisíteni a magyar választás eredményét is. A demokratikus jogállam hívei a kormányban azt találták ki ennek kivédésére, hogy rendeznek egy ál-választást 2025-ben, ami kiugrasztja a nyuszit a bokorból, és akkor az igazi választást a szokott időben és kifogástalan demokratikus rendben lehet majd megtartani 2026-ban.”