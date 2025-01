Vagy hátborzongató véletlen egybeesés, vagy közösen eltervezett akció volt a dupla újévi merénylet Amerikában

Néhány óra eltéréssel két merénylet is megrázta az Egyesült Államokat az újév első napján: New Orleansban szerdán hajnali negyed négykor egy Ford kisteherautó nagy sebességgel az emberek közé hajtott a város „buliutcájában", a Bourbon Streeten, majd miután egy darunak ütközött, a sofőr kiszállt, és kézifegyverekből tüzet nyitott a kiérkező rendőrökre. A támadásban 15-en meghaltak, 35-en megsebesültek. A merénylőt a rendőrök a tűzpárbajban lelőtték.

Onnan 2700 kilométerre, Las Vegasban, egy Trump hotel bejárata előtt reggel felrobbant egy tűzijátékokkal, más robbanóanyagokkal és benzinnel megpakolt Tesla Cybertruck. Az autóban ülő férfi meghalt, heten megsebesültek.

A két, első látásra függetlennek tűnő ügy több ponton is hasonlít egymásra. Mindkét eset elkövetője másik államban lakott, mint ahol támadott. Mind a ketten szolgáltak a seregben, mind a két pickupot a Turo nevű cégen keresztül bérelték, és mind a két autóban vagy a platóján robbanóanyagok voltak - ezek az egyik esetben, Las Vegasban felrobbantak, a másikban, New Orleansban nem. Az amerikai nyomozók jelenleg is vizsgálják, hogy lehetett-e köze egymáshoz a két ügynek.

A családját akarta megölni, de meggondolta magát

A New Orleans-i támadó a 42 éves Shamsud-Din Jabbar, amerikai állampolgár volt, Texasban született és élt. 2002-ben lopás miatt pénzbírságra ítélték, 2005-ben érvénytelen jogosítvány miatt állították elő, 2014-ben részegen vezetett.

2007 és 2015 között aktívan a seregnél szolgált HR- és IT-szakértőként, 2009-2010-ben Afganisztánba vezényelték, majd 2015 és 2020 között tartalékos volt. Egy időben az észak-karolinai Fort Braggben (2021 óta Fort Liberty) helpdeskesként dolgozott.

A katonaságban eltöltött idő alatt, 2010-ben a Central Texas College-en egy alacsonyabb fokozatú felsőoktatási végzettséget, majd 2017-ben a Georgia-i Állami Egyetemen bachelor diplomát szerzett informatikai területen. A diplomájával a Deloitte és az Accenture nagy pénzügyi cégeknél is dolgozott adatelemzőként, de közben ingatlanos engedélyt is szerzett 2019-ben.

Kétszer vált el, egyik sem volt sima, az első felesége 2012-ben gyerektartásért perelte őt, a második válása előtt, 2020-ban távolságtartási végzést kért a bíróságtól a felesége, mert tartott attól, hogy bántja őt és a gyerekeket a férfi. A 2022-ben véglegesített válás miatt a férfi pénzügyileg is mélypontra került.