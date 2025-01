Vietnámi luxusapartmanból keménykedett Robert Fico Zelenszkijjel

Robert Fico szlovák kormányfő karácsony előtt Moszkvában járt, ahol négyszemközt egyeztetett Vlagyimir Putyinnal. A munkalátogatásról keveset lehetett tudni (ám az a kevés is elég volt ahhoz, hogy felzaklassa Petr Pavel cseh államfőt), Fico pedig ezután bő két hétre kicsekkolt a szlovák közéletből, az sem volt tisztázott, hogy hol is tartózkodik pontosan.

photo_camera Fico és Putyin december 22-én fogott kezet Moszkvában.

Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

A közösségi médiában azonban ezután is aktív maradt, több videót is közzétett, ezek közt volt olyan, amelyikben arról beszélt, hogy megtorló intézkedéseket tervez, ha Ukrajna leállítja a gázszállítást januártól, és olyan is, amiben egyenesen Zelenszkijt bírálta a gáztranzit leállítása miatt.

A Napunk ez alapján a videó alapján azonosította be, hol tartózkodik Fico.

A videón ugyanis a kormányfő aranyfüggönyök és egy bekapcsolt tévé előtt ül, amin egy pillanatra felvillan a BBC logója. A lap azt írja, hogy ezek, illetve a Fico mellett látható dohányzóasztal és szék alapján sikerült rátalálniuk a vietnámi Hanio városközpontjában lévő, Capella Hanoi nevű ötcsillagos luxushotelre, aminek a berendezése megegyezik a videó hátterében látottakkal. Ráadásul megfigyeléseik alapján a miniszterelnök „a legtágasabb, 194 négyzetméteres és legnagyobb luxust nyújtó, hetedik emeleti apartmanban szállt meg, ami a Grand Opera Madam Butterfly nevet viseli” - írják.

A Napunk arra is felhívta a figyelmet, hogy az apartman, amiben Fico tartózkodik, éjszakánként 5.740 euróba kerül, így ha a kormányfő mondjuk csak két éjszakát töltene el benne, kicsit ki kéne pótolnia a havi 11.200 eurós kormányfői fizetését (bár Fico bruttóban kap ennyit).