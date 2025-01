Billy Crystal és Paris Hilton háza is leégett a Los Angeles-i erdőtűzben

Billy Crystal és Paris Hilton is azok között a hírességek között van, akik elvesztették otthonaikat a Los Angeles környékén pusztító erdőtüzekben, írja a BBC.

photo_camera Romok Pacific Palisadesben Fotó: AGUSTIN PAULLIER/AFP

Los Angeles környékén és a városhoz tartozó területeken 3-4 helyen ég a bozót. Az északi Eatonnál a tűz kiterjedése kedden éjszaka néhány óra alatt többszörösére nőtt, miközben a hatóságok kedden éjszaka még 2200 hektárról beszéltek, addig szerdára meghaladta a 10 ezer hektárt az érintett terület. A lángok lakott területekre is átterjedtek, több mint ezer ház égett le, a legsúlyosabb pusztítás Pacific Palisadesben történt, ahol több mint 15 ezer hektáron ég az erdő. A tűzben a hivatalos adatok szerint eddig öten vesztették életüket.

Billy Crystal színész közleményben tudatta, hogy a házuk, ahol 1979 óta éltek, megsemmisült a tűzben. A Harry és Sally című film sztárja azt írta: „Itt neveltük fel gyermekeinket és unokáinkat. A házunk minden egyes centiméterét szeretet töltötte ki. Gyönyörű emlékek, amelyeket nem lehet elvenni. Természetesen összetört a szívünk, de a gyermekeink és a barátaink szeretetével túl fogunk jutni ezen”.

Paris Hilton, a modern influenszerség ősanyja egy Instagram-posztban számolt be arról, hogy leégett malibui házuk. „A családommal ülni, nézni a híreket, és élő adásban látni, ahogy a malibui otthonunk porig ég, olyasmi, amit senkinek sem szabadna átélnie” – írta, hozzátéve, hogy imádkozik azokért, akik érintettek a tűzben.

További hírességeknek, például a Star Warsban Luke Skywalkert játszó Mark Hamillnek is el kellett hagynia a házát, azt írta, olyannyira az utolsó pillanatban menekült el, hogy az út mindkét oldalán voltak kisebb tüzek. A lap azt írja, Jennifer Anistonnak, Bradley Coopernek, Tom Hanksnek, Reese Witherspoonnak, Adam Sandlernek és Michael Keatonnak szintén van ingatlana a Pacific Palisadesben, de ezek állapotáról nem tudni.

A tűz a szórakoztatóiparban is fennakadásokat okoz, több helyi nagy filmstúdió is felfüggesztett forgatásokat, lefújták a Robbie Williams életéről szóló Better Man szerdai premierjét, de elmarad az a ceremónia is, amin a Screen Actors Guild (SAG) díjátadó jelöltjeit jelentik be, ezúttal a névsort sajtóközleményben hozzák majd nyilvánosságra.