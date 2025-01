Los Angeles-i tűzvész – „Úgy néz ki, mintha atombombát dobtak volna erre a területre”

photo_camera Fotó: CECILIA SANCHEZ/AFP

A Los Angelest két oldalról is fenyegető és pusztító két hatalmas erdőtűz már közel 10 ezer lakóházat és más épületeket emésztett fel a Reuters beszámolója szerint. A tüzek harmadik éjszakája égnek, pedig most a szél is enyhült, ami kedvez az oltási folyamatoknak.

photo_camera Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

Los Angeles nyugati részén, Santa Monica és Malibu között 34 ezer hektárnyi területet pusztított el a tűz, és teljes városrészek égtek hamuvá.

photo_camera Fotó: MARIO TAMA/Getty Images via AFP

A hatóságok eddig hét halottról számoltak be, de a Los Angeles megyei seriff azt mondta, nem akar pontos számot mondani, amíg nem biztonságos az emberi maradványokat felderítő csapatok számára, hogy házról házra járjanak. Azt viszont hozzátette, hogy a pusztítás alapján arra számít, a halottak száma szinte biztosan emelkedni fog. „Úgy néz ki, mintha atombombát dobtak volna erre a területre.”

photo_camera Fotó: CECILIA SANCHEZ/AFP

Az AccuWeather 135 milliárd és 150 milliárd dollárra becsülte az eddigi károkat és a gazdasági veszteséget. Már Los Angeles újjáépítéséről beszél Karen Bass demokrata polgármester, akit a katasztrófa kezelése miatt kritizált Donald Trump megválasztott elnök és más republikánusok is.

photo_camera Fotó: TAYFUN COSKUN/Anadolu via AFP

Joe Biden – aki pár napig még elnök – csütörtökön azt ígérte, hogy a szövetségi kormány a következő 180 napban megtéríti a törmelék és a veszélyes anyagok eltávolítását, illetve az ideiglenes menedékhelyek és az elsősegélynyújtók kifizetését. Ezen felül úgy fogalmazott, hogy a kormányzónak és a helyi tisztviselőknek azt mondta, „ne sajnálják a pénzt, hogy megtegyék, amit kell és megfékezzék a tüzeket”.

(Reuters)