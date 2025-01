Az összes induló járatot törölték a belgiumi Charleroi repülőtéren

Minden induló járatot töröltek, egyetlen repülőgép sem száll fel hétfőn a budapesti járatokat is indító-fogadó belgiumi Charleroi repülőteréről a tervezett nyugdíjreform elleni tiltakozás miatt. Az MTI összefoglalója szerint a munkabeszüntetéssel is járó megmozdulás az országos tömegközlekedésében is zavarokat okoz.

photo_camera Ez még egy korábbi, 2024-es sztrájk idején készült fotó.

Fotó: VIRGINIE LEFOUR/Belga via AFP

A La Libre Belgique napilap azt írja, a belga szakszervezetek „a tisztességes nyugdíjak védelmében” szerveztek tiltakozást a brüsszeli igazságügyi palota elé, és hirdettek országos sztrájkot hétfőre, mert véleményük szerint a következő szövetségi kormány tervezett nyugdíjreformja negatív változásokat hozhat a nyugdíjhoz való hozzáférés feltételeiben. Félelmeik szerint emelkedhet a nyugdíjkorhatár, a nyugdíj összegének kiszámítását pedig a teljes pályafutás és nem csak az utolsó munkával eltöltött négy év fizetése alapján számolnák, ami - véleményük szerint - a nyugdíjak csökkenéséhez, a nyugdíjba vonulás elhalasztásához, valamint a pályafutásuk végén lévő munkavállalók körülményeinek romlásához vezetne.

A megmozdulást szervező belga FGTB szakszervezet közlése szerint mintegy harmincezren gyűltek össze és vonultak fel Brüsszelben a nyugdíjreform ellen tiltakozva, a tiltakozáshoz csatlakozva Belgium számos részén tartottak figyelmeztető sztrájkot a közlekedés területén dolgozók mellett tanárok és tűzoltók is.

A charleroi-i repülőtér kommunikációs igazgatósága közölte: a járattörlések oka a földi személyzet munkabeszüntetése mellett az, hogy a repülőgépeknek a fagyos időjárás miatt szükséges jégtelenítését végző vállalat dolgozói is csatlakoztak a megmozduláshoz. A charleroi-i légikikötő mellett fennakadások nehezítik a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér forgalmát is, ahol az induló járatok legkevesebb egyharmadát szintén törölték. A Brussels Airlines belga légitársaság hétfőn járatainak több mint felét törölte, mivel a poggyászkezelő társaságok alkalmazottainak nagy része sem vette fel a munkát.

Az országos sztrájk fennakadásokat okoz a brüsszeli tömegközlekedés mellett az országos vasúti- és buszközlekedésben is. A belga vasúttársaság (SNCB) közölte, hogy a nagyvárosokat összekötő vonatok mintegy harmada, a regionális vonatok közel 20 százaléka közlekedik csak, míg egyes vonalakon teljesen szünetel a vonatforgalom. A vasúti munkabeszüntetés vasárnap este 10 órakor kezdődött és hétfő este 10 óráig tart.

via MTI