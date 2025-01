Diplomáciai bojkott alá került a varsói magyar nagykövet, és a kiutasítása is felmerült a lengyel külügyminisztériumban

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter „Lengyelország felé tett barátságtalan lépésnek” tekintette az európai elfogatóparancs alapján keresett követ kiadásának megtagadását, és határozatlan időre Varsóba idézte Sebastian Kęćek budapesti nagykövetet. Emellett már decemberben bekérették az ottani külügybe a varsói magyar nagykövetet.

A lengyel külügy arra számított, hogy Íjgyártó István varsói magyar nagykövet is hazatér, de karácsony után visszautazott Varsóba. A magyar nagykövet ezért diplomáciai bojkott alá került. Hivatalosan is közölték vele, hogy ne jelenjen meg az Európai Unió lengyel elnökségét felavató gálán, majd nem kapott meghívót a külügyminiszter és az EU-országok Lengyelországban akkreditált nagyköveteinek találkozójára sem – írja a lengyel Wyborcza.

A lap arra is kitér, hogy a lengyel külügyminisztérium ajánlást adott az állami intézményeknek: ne vegyenek részt olyan rendezvényeken, amelyeken Íjgyártó nagykövet ott van. Ugyanez vonatkozik a minisztériumok közötti kapcsolatokra is. A cikk szerint Varsó már arra is kidolgozott forgatókönyveket, „ha Orbán úgy döntene, hogy menedékjogot ad egy másik PiS-politikusnak. Ilyen helyzetben az első lépés a magyar nagykövet kiutasítása lehet.

A Wyborcza arról is, hogy nemzetközi színtéren is fellép majd Lengyelország Magyarország ellen. Egyfelől azt fontolgatják, hogy panaszt nyújtsanak be az Európai Bizottsághoz az európai elfogatóparancs végrehajtásának elmulasztása miatt. Másfelől a cikk szerint támogatni fogják például azokat a kezdeményezéseket, amelyek célja, hogy Orbánt felelősségre vonják a jogállamiság és más európai elvek megsértése miatt, és ennek következtében pénztől megfosztják. Emiatt Magyarország már visszahozhatatlanul elvesztett egymilliárd eurót a strukturális alapokból, idézik fel az év végével elúszott uniós támogatás esetét.

December 19-én ismerte el Gulyás Gergely, hogy a sok tízmilliárd forintnyi közpénz ellopásával vádolt Marcin Romanowski volt igazságügyminiszter-helyettes, akiről ebben a portrécikkben írtunk bővebben, politikai menedékjogot kapott Magyarországon. Orbán Viktor azt állította, hogy neki nincs köze a dologhoz, amit Sikorski már a hír megjelenésekor barátságtalan lépésnek nevezett, míg Tusk lengyel miniszterelnök úgy fogalmazott: akik az igazságszolgáltatás elől menekülnek, most Lukasenko és Orbán között választhatnak.