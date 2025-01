Rongálás miatt hallgatták ki a kutyapártos passzivistát, aki betájolta Lázár batildai kastélyát

„Úgy látszik, Lázár Jánosnak szúrja a szemét, hogy makói passzivistánkkal szolidaritást vállalva az ország több pontján is tájékoztattuk az embereket, milyen messze van onnan a miniszter úr kastélya. Így tett egyik budapesti passzivistánk is, akit szombaton a rendőrök előállítottak, sőt még lakását is átkutatták és lefoglaltak egy festék sprayt” - közölte vasárnap délután a Magyar Kétfarkú Kutyapárt.

Az ügy előzménye, hogy az ellenzéki párt december 27-én a résztulajdonos Lázár Jánoshoz is köthető batidai kastély közelében akciózott. Nemrég 3 milliárd állami forintból újjáépítették az autópálya és a kastély közötti útszakaszt, az út többi részére viszont már nem jutott pénz. A párt aktivistái az aszfaltra rajzolták a Lázár kastélya- és a NERNIA-feliratokat, és egy plakátot is kiragasztottak.

Ezután vett érdekes fordulatot az ügy, ugyanis a kormánypárti, hódmezővásárhelyi Promenad24 olyan érzékeny adatokat írt meg az MKKP aktivistájáról, mint

a munkahelye,

a fizetése,

év végi szabadságának ideje,

autójának rendszáma,

lakásának pontos címe,

valamint az autójának és a lakásának a fotója.

Az ügyben (amiről itt írtunk bővebben) utóbb Lázár János is magyarázkodni kényszerült: szerinte a politikai aktivizmusnak az a formája, amelyet a férfi gyakorolt, ellentétes a MÁV-csoport etikai szabályaival és évtizedes gyakorlatával, így megalapozhatta volna akár az érintett munkavállaló azonnali elbocsátását is. Kegyesen hozzátette:

„Külön, határozott kérésem volt, hogy ez ne történjen meg”,

ugyanakkor azt is kéri és elvárja, hogy valaki csak a politikai szimpátiája vagy aktivizmusa miatt ne akadályozza a cég munkáját.

A Kutyapárt jelezte, hogy feljelentést tesz, emellett országos akcióval álltak ki passzivistájuk mellett, mintegy 30 vasútállomás környékén felrajzolva, merre található az ominózus kastély.

Ennek lett az eredménye az egyik budapesti passzivista előállítása, házkutatással és egy festék spray lefoglalásával egyetemben.

A 24.hu megkérdezte a rendőrséget is, hogy pontosan mi volt az előállítás konkrét indoka, a BRFK válaszából pedig az derült ki, hogy az eljárás az I. Kerületi Rendőrkapitányságon folyik rongálás vétség megalapozott gyanúja miatt, mert a kerületben január 10-én pénteken több helyen festékszóróval fújt feliratok kerültek az aszfaltra.

A szükséges nyomozati cselekmények elvégzése után 2025. január 11-én a rendőrök egy VIII. kerületi lakásban tartottak kutatást - közölte a rendőrség a lap megkeresésére, ám az elrendelés okát nem ismertették.

A 24.hu azt írja, a rendőrség a Kutyapárt Facebook-bejegyzését megerősítette, miszerint az intézkedés végén egy darab festéksprayt foglaltak le, majd egy nőt hallgattak ki gyanúsítottként rongálás vétség megalapozott gyanúja miatt.