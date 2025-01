Mindjárt vége az Ügyfélkapumnak, te jó ég, mit csináljak?

Január 16-án, csütörtökön megszűnik az állami szolgáltatásokhoz való hozzáférést eddig biztosító Ügyfélkapu. Az eddigi egyfaktoros belépést – regisztráció után egy emailcímmel és a hozzá rendelt jelszóval lehetett belépni – felváltja a nagyobb biztonságot ígérő kétfaktoros bejelentkezési mód.

Azok, akik most ügyfélkapus belépéssel intézik a hivatalos ügyeiket, például így nyújtják be az szja-bevallást, vagy aktívan használják az EESZT-t, esetleg használt autó vásárlása előtt lekérdeznék annak előéletét, csütörtöktől kétféleképpen léphetnek be: vagy átváltanak Ügyfélkapu+-ra, vagy letöltik a DÁP alkalmazást, és egy kormányablakban elvégzik az annak használatához szükséges regisztrációt.

Melyikkel mi a teendőnk, mit csináljunk, ha nincs okostelefonunk, milyen kódgeneráló alkalmazást telepítsünk (és milyet ne), egyáltalán, miért kell ilyen kapkodva átállni? Nyilván mindenkiben megfogalmazódtak ezek a kérdések, akik szembesültek azzal, hogy a prokrasztináció minden szépsége dacára most már muszáj valamit csinálni. Az én életemben hétfő éjszaka, nem sokkal éjfél előtt jött el ez a pillanat.

A felkészültebbek nyilván már tudták, én csak néhány perccel később, a „miért kellett ezt ennyire későre hagyni” fázisban szembesültem azzal, hogy tényleg nagyon hosszú ideig odázgattam a dolgot. Az Ügyfélkapu+ ugyanis nem valami új keletű dolog, amit azért vezettek be, hogy aki nem akarja vagy tudja a Digitális Állampolgárság (DÁP) appot letölteni és használni, annak is legyen biztonságos belépési lehetősége az állami ügyfélszolgálatokra. Már 2022 nyarán elindult a kétlépcsős azonosítást lehetővé tevő Ügyfélkapu+, de hát az adóbevallásokat és a felvételi jelentkezési lapokat is csak utolsó pillanatban postára adók, elektronikus felületre feltöltők országában vagyok magam is utolsó pillanatban postára adó, elektronikus felületre feltöltő.

A nálam lelkiismeretesebbek azzal nyugtattak, hogy az Ügyfélkapu+-ra az átállás rossz esetben néhány percig, jó esetben másodpercekig tartó folyamat. Hát persze. Annyi idő alatt a megfelelő az autentikátor, azaz jelszógeneráló appot se volt könnyű kiválasztani, ami annyi idő alatt az én telefonomra le se töltődött, ráadásul annyi idő alatt az én laptopomon a meglévő Ügyfélkapun belépni se sikerült. Szóval aki még nem kezdett hozzá, és kissé használt eszközparkja van, legyen türelmes.

Nemcsak a várakozás, illetve az Ügyfélkapu kacifántos működése miatt – amikor beléptem, és kiválasztottam, hogy Ügyfélkapu+-t szeretnék magamnak, ismét be kellett lépnem, majd a folyamat során még egyszer –, hanem azért is, mert belefuthat abba, hogy amikor a regisztrációhoz már csak egy QR-kód beolvasására van szükség, akkor az a QR-kód így „jelenik meg” a monitoron (az új kód kérésének lehetősége persze megoldotta ezt a problémát, leszámítva, hogy a belépéstől újra kellett kezdeni a folyamatot):

De kezdjük az elején! Az Ügyfélkapu leváltására, ahogy írtam, két lehetőségünk van: vagy az Ügyfélkapu+, vagy a DÁP. Aki utóbbiba akar regisztrálni, annak le kell töltenie a DÁP appot az okostelefonjára, majd el kell kezdenie a regisztrációt. Egy hat számjegyű jelszót kell kitalálnia, később ezzel lehet belépni az appba; illetve aki ezt engedélyezte a telefonja biztonsági beállításai között, annak ujjlenyomattal is.

Ezután választani kell, hogy személyesen vagy online akarunk-e regisztrálni. Utóbbira most még csak annak van lehetősége, akinek 2021. június 23-a után kiállított eSzemélyije van, amit aktivált is, illetve tudja a hozzá tartozó PIN-kódot. Ha ezek mind megvannak, be kell fotózni a telefonnal az eSzemélyit, meg kell adni annak PIN-kódját, és NFC-vel is össze kell kapcsolni a kettőt. Ezután jön a születési dátum, plusz az emailcím és a telefonszám megadása, majd az emailben és telefonon kapott megerősítő kódok beírása, és már kész is.

Mindez hosszúnak tűnik, de smafu ahhoz képest, hogy aki a személyes regisztrációt választja, annak el kell mennie egy kormányablakba, méghozzá az elmúlt napok hírei szerint megfelelő mennyiségű hideg élelemmel és még az Ügyfélkapu pluszos ügyintézéshez képest is végtelen sok türelemmel. Igen, az adóbevallásokat és a felvételi jelentkezési lapokat is csak utolsó pillanatban postára adók, elektronikus felületre feltöltők országa ezen a téren se hazudtolja meg magát: az elmúlt napok hírei szerint minden kormányablaknál tömegek állnak, hogy digitális állampolgárok legyenek.

Holott a DÁP helyett az Ügyfélkapu+ is tök jó megoldás az eddigi ügyfélkapu lecserélésére. Ehhez először is le kell tölteni az okostelefonra egy jelszógeneráló appot. Androidos készülékekre a Google Authenticatort vagy a Microsoft Authenticatort ajánlják – attól függően, hogy google-s vagy microsoftos fiókba akarunk-e bejelentkezni, valamelyikbe mindenképpen akarjunk, különben ha elhagyjuk a telefont, vagy tönkremegy, soha többé nem fogunk belépni az Ügyfélkapu pluszunkba –, míg iOS-ekre a Microsoft Authenticatort. (Léteznek más autentikációs appok is, de azokkal óvatosnak kell lenni a Telex hétfői cikke szerint.)

Akinek nincs okostelefonja vagy tabletje, emiatt nem maradhat ki az Ügyfélkapu+-ból, az a TOTP.APP webes hitelesítő alkalmazást is használhatja az átálláshoz készített tájékoztató szerint. Sőt, keddtől elvileg emailben is lehet egyszeri regisztrációs kódot kérni, bár a 24.hu azt írja, olvasóik visszajelzése szerint ez kedden még nem igazán működött.

Mindenesetre ha megvan, hogy milyen jelszógenerálót választunk, onnan már az egész gyerekjáték, leszámítva a véletlenszerűen felbukkanó, korábban említett hibák lehetőségét. Az Ügyfélkapuba belépve rákattintunk az Ügyfélkapu+ igénylése gombra, elvileg hamarosan megkapjuk a QR-kódot, beolvassuk a kódgenerátorral, majd megadjuk az ügyfélkapus jelszót és a generátor által generált hat számjegyű kódot, és készen is vagyunk.

Aki a TOTP.APP-ot használja, az a nyitóoldalon a bal felső sarokban lévő + jelre kattintva kap egy ablakot, ott tudja a Titkos kulcs sorba bemásolni az Ügyfélkapuban QR-kód helyett megjelent kódot, az Alkalmazás neve sorban megadhatja például, hogy Ügyfélkapu+ (vagy bármit, a lényeg az, hogy ha a TOTP-ot több alkalmazásnál is használjuk, akkor meg tudjuk őket különböztetni egymástól). A weboldal 30 másodpercenként generál kódot, de megnyugtat minket, hogy ha a jelszó közvetlenül a másolás után megváltozott, nem kell újra másolni, a legtöbb alkalmazás körülbelül 30-60 másodpercig veszi a korábbi egyszeri jelszót.