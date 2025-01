A Politico cáfolja a teljes kormánypárti propagandát: Trump meghívta Orbán Viktort a beiktatására

„A Donald Trump elnöki beiktatására meghívottak listáján szerepel Orbán Viktor magyar miniszterelnök is, akit az európai politikai életben Vlagyimir Putyin tisztelőjeként emlegetnek, és Európa „rosszfiújának” tartanak. Orbán Viktor azonban nem tudja megoldani a részvételt – közölte a magyar miniszterelnök hivatala a sajtóval”.

Ezt írja a Politico csütörtökön megjelent cikkében, amelynek fő témája Donald Trump január 20-ai elnöki beiktatása, és ezzel gyakorlatilag a teljes magyar kormányzati propagandát cáfolja a lap az Orbán Viktorra vonatkozó információval. Ugyanez jelent meg egyébként az amerikai US News hírportálon.

A Politico cikke szerint hagyományosan valóban nem szokás külföldi állam- és kormányfőket meghívni a beiktatási ceremóniára, de Trump nem is a hagyományok embere, ezért számos külföldi vezetőt meghívott az eseményre, akikkel telefonon beszélt, vagy akiket személyesen fogadott a Mar-a-Lago-i rezidenciáján. Mint például az argentin elnököt, Javier Milei-t vagy Hisz Csin-ping kínai elnököt. A meghívások, meghívók bizonyítékának is tekinthető, hogy Giorgia Meloni hivatala a lap szerint azt válaszolt a beiktatással kapcsolatban: Meloni meghívást kapott, és amennyiben a napirendje engedi, részt is vesz rajta.

Hogy Orbán Viktor nem vesz részt a beiktatáson, szerdán derült ki, ekkor közölte a miniszterelnök sajtófőnöke, Havasi Bertalan, hogy Orbán január 20-án a magyar EU-elnökség eredményeit értékelő konferencián tart előadást Budapesten. Az első ránézésre is furcsa magyarázatot a kormányportálok és kormányhű megmondóemberek próbálták meg árnyalni, még jobban megmagyarázni, amiből egy akár még szórakoztatónak is nevezhető történet kerekedett ki.

Néhány órával Havasi Bertalan tájékoztatása után a Mandiner „2025 első hoax”-ának nevezte, hogy bárkit is meghívott volna Trump, mivel „az elnöki stáb nem szokott külföldi állam- és kormányfőket meghívni”. Meg különben is egy ilyen eseményen sokszor komoly csatározások mennek azért, hogy valaki ott ülhessen a Capotoliumnál, sőt komoly pénzeket is fizetnek ezért, de ebből az ilyen személyek politikai tőkét akarnak kovácsolni – magyarázza a Mandiner.

Deák Dániel megafonos propagandista ennél konkrétabban is kifejtette Facebook-oldalán, hogy Orbán Viktornak nincs arra szüksége, hogy ott legyen, hiszen Trumppal barátok, akármikor egyeztethetnek.

„Az amerikai elnökök beiktatásán soha nincsen hivatalos meghívás külföldi állam- és kormányfők számára, legfeljebb annyit tehetnek, hogy különböző csatornákon keresztül elintéznek maguknak egy ülőhelyet a nézőközönségben. Erre Orbán Viktornak azonban nincsen szüksége, ő ugyanis bármikor egyeztethet Donald Trumppal telefonon vagy személyesen, hiszen barátok” – írta Deák, aki az egész sztorit egyszerűen egy „Pressmann-féle zavarkeltésnek” nevezte.

A tényeket Kovács Zoltán kormányzati kommunikációért felelős államtitkár is a Facebookon próbálta tisztázni. Nyomatékosította, hogy egyetlen magyar politikus sem kapott meghívást, és ragaszkodott ahhoz, hogy Trump a „hagyományokhoz híven” nem hívott meg külföldi vezetőt. És minden más ezzel ellentétes hír kacsa.

Zárásként idézek még egyet a Politico cikkéből, amely azt írja: „Szokatlan, hogy külföldi politikusokat hívnak meg, de Trump a világ számára ideológiai irányjelzőt tesz ki a meghívottak névsorával”.