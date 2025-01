Sonego már túl sok volt, Marozsán ismét a harmadik fordulóban esett ki az Australian Openen

A világranglistán 57. helyen álló Marozsán Fábián négy szettben kikapott az olasz Lorenzo Sonegótól (54.) az ausztrál nyílt teniszbajnokság harmadik fordulójában, ezzel megismételte tavalyi eredményét.

Marozsán két ötszettes csatát megvívott már, mivel a brazil Thiago Seyboth Wildet (76.) és a 17. kiemelt amerikai Frances Tiafoe-t is óriási meccsen győzte le. Sonego előbb a háromszoros Grand Slam-bajnok, veterán svájci Stan Wawrinkát verte négy, majd a tavaly U21-es világbajnok portugál Joao Fonsecát búcsúztatta öt szettben.

A közelmúltban popénekesként is bemutatkozó Sonego vívott már nyolcaddöntőt a Roland Garroson és Wimbledonban is, de Ausztráliában csak a harmadik fordulóig jutott 2022-ben.

Marozsán végül összességében elég sima, 6:7 (3-7), 7:6 (8-6), 6:1, 6:2 vereséget szenvedett, bár a második játszmában esélye volt a 2-0-ra.

2-0-nál se lett volna biztos a győzelem

„Az első két szettben elég jó színvonalú volt mindkettőnk játéka, fájt, hogy a második szettet nem nyertem meg – kezdte értékelését menedzsmentjének tájékoztatása szerint. – Éreztem, hogy azért ő is fáradt, ez a szakasz főként mentális csata volt. Nem mondom, hogy ha 2-0-ra elmegyek a játszmákat tekintve, akkor megnyerem a meccset, de lélektani szempontból én állatam volna jobban. Sajnos nem lett meg, pedig volt három szettlabdám is, fogadóként pedig sanszom is lett volna lezárni a szettet” – nyilatkozta, majd elismerően hozzátette, Sonego nagyon jó játékos, benne vannak az olyan kiemelkedően megütött pontok, amivel a harmadik játszmalabdát is hárította.

„Ezután lelkileg és fizikailag sem voltam jól, nagyon elfáradtam. A lábaimat is éreztem, tüdővel is nehezebben bírtam már a játékot, az utolsó két szettben messze voltam a legjobb teniszemtől. Mentálisan és erőnlétileg sem bírtam igazán a tempót, a meleg is nagyon megcsapott, de örülök neki, hogy a két döntő játszmás győzelmem után szombaton is három órát végigjátszottam. Abban kell fejlődnöm, ahogy ezeket a helyzeteket kezelem, vagy a szervát, vagy valami más játékelemet tartani, ami átlendít a hullámvölgyön. Bízom benne, hogy ebben előrelépek” – fejtette ki Marozsán, aki összességében nem bánkódott az eredmény miatt, úgy vélte, nincs oka a csalódottságra: a vereség persze sosem esik jól, de a két ötszettes mérkőzésen elért győzelmének örül.

photo_camera Fotó: PAUL CROCK/AFP

„Mindenki átéli, hogy kikap egy tornán, kivéve a győztest. Itt, Melbourne-ben most több volt a pozitívum, a két megnyert mérkőzésemmel elégedett vagyok, hogy 128-ból 32 közé jutottam, és a pontjaimat is megvédtem” – fogalmazott a legjobb magyar teniszező, aki a tervek szerint még néhány napig Ausztráliában marad, s onnan repül tovább Montrealba, ahol csatlakozik a Davis Kupa-válogatotthoz. A magyar csapat két hét múlva Kanadával csap össze a DK-selejtezőben a világdöntőbe jutásért.

Magyar részről már csak Babos Tímea van versenyben női és vegyes párosban az AO-n.

Sonego a nyolcaddöntőben a Danyiil Medvegyevet is búcsúztató Learner Tiennel találkozik, aki 19 éves, és a verseny előtt csupán 121. volt a világranglistán. (Az MTI híre alapján)