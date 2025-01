40 hónapra javítóintézetbe küldi a bíróság a miskolci diákot, aki iskolai lövöldözést tervezett

A Miskolci Törvényszék két rendbeli emberölés előkészületének bűntette miatt – nem jogerősen – 3 év 4 hónap javítóintézeti nevelésre ítélte azt a fiatalkorút, aki iskolai tömegmészárlás elkövetését tervezte Miskolcon – közölte a törvényszék sajtóosztálya az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a vádlott 2022 őszén az osztálytársainak arról számolt be, hogy iskolai támadásokról szóló videókat szokott nézni az interneten. Később már arról beszélt, hogy ő is lövöldözne egy iskolában. Ez a gondolat magántanulóvá válása után hatalmasodott el a vádlottban.

Internetes beszélgetései alapján a fiatalkorú volt általános iskolájában és aktuális középiskolájában tervezte a mészárlást. Ezen intézményekben a vádlott videókat készített, és az interneten igyekezett megtudni, hogyan juthat legálisan vagy illegálisan fegyverhez. A közlemény szerint az is érdekelte a diákot, hogyan tudna lőfegyvert vagy bombát előállítani.

Emellett arról is beszélgetett, hogy milyen ruhát visel majd, és hogyan hatol be az osztálytermekbe, ahol minimum húsz, akár ötven diákot is megölne. Cselekménye befejeztével öngyilkos akart lenni vagy a rendőrökkel lövette volna agyon magát.

A büntetés kiszabásakor a bíróság enyhítő körülményként vette figyelembe a vádlott tényfeltáró beismerő vallomását, őszinte megbánását, a cselekmény óta eltelt időt és a javítóintézetben eddig eltöltött idő alatt tanúsított pozitív személyiségváltozását. Súlyosító körülmény volt viszont a kitartó szándék, az, hogy a cselekmény a köznyugalom súlyos megzavarására alkalmas, országos közfelháborodást keltett, valamint az az erkölcsileg elítélendő indíték, melynél a potenciális sértetti kör 14 év alatti gyermekekből került ki. A bíróság fenntartotta a vádlott letartóztatását. Az ítélet nem jogerős, az ügyész, a vádlott és védője egyaránt fenntartottak három munkanapot jogorvoslati nyilatkozataik megtételére.