Vizsgálja a Mohu, hogy a befőttesüvegek is visszaváltósak legyenek

Az Európai Unió irányelve nem írja elő, hogy az üvegek is visszaválthatók legyenek, Magyarországon csak azért lett betétdíjas a boros- és sörösüveg, hogy javuljon a visszagyűjtési arány – írta a Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. a G7 kérdésére.

Ugyan nincs konkrét, határidőket is tartalmazó bevezetési terv a rendszer kiterjesztésére, de vizsgálják, hogy a „második ütem keretében” a konzervüvegek is visszaválthatóak legyenek.

A cég szerint az automaták – korlátok között – technikailag képesek lennének kezelni a befőttesüvegeket is. Eddig nagyjából 30 ezer fajta italcsomagolást regisztráltak a rendszerben, és ha bevennék, a befőttesüvegeknek is át kéne menniük az előzetes termékauditon.

photo_camera Fotó: Herczeg Márk/444

Amíg nem minden üvegcsomagolás része a visszaváltási rendszernek (DRS), addig párhuzamosan megy a régi szelektív gyűjtési rendszer.

Azzal környezetvédelmi szempontból a fő baj az, hogy a nem betétdíjas üvegekből még mindig sokat dobnak a kommunális szemétgyűjtőkbe, ami így nem hasznosul újra.

A jogszabály egyébként a legalább 300 négyzetméter alapterületű boltokat nemcsak a visszaváltó automaták működtetésére, hanem arra is kötelezi, hogy az általa forgalmazott termékcsoportba tartozó csomagolási üveghulladékot elkülönítetten átvegye – írja a lap. Vagyis, az automatás visszaváltó helyeken mindenhol le kell tudni adni a befőttes üveget is. Itt azt kellene elérni, hogy a vásárló 50 forint nélkül is visszavigye az üvegeket, és ne dobja a szemetesbe.