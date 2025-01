Nagyon fogy a magyar Szlovákiában, egyre kevesebb a gyerek

Egyre kevesebb gyerek születik a magyarlakta járásokban Szlovákiában, a csökkenés az országosnál is gyorsabb - írja friss demográfiai adatok alapján a szlovákiai Napunk. A születési adatok azt mutatják, hogy ez a tendencia a következő években csak fokozódni fog.

Komárom környékén és a Csallóközben különösen nagy a visszaesés. A Duna-parti városban tíz éve még majdnem 300 gyerek született, 2024-ben viszont már kevesebb mint 200 újszülött volt a bő harmincezres Duna-parti városban. A polgármester szerint emiatt lehet, hogy néhány éven belül be kell zárni az egyik óvodát is. Hasonló a helyzet Párkány környékén is, ott 35-40%-kal csökkent a születések száma.

A termékenység - ahogy a családbarátnak mondott intézkedések ellenére Magyarországon is - egész Szlovákiában csökken, főleg 2022 óta. A fő ok, hogy a kilencvenes években születettek, akik most szülőképes korban vannak, eleve kevesebben vannak. Szlovákiában a hetvenes évek volt a demográfiai csúcspont, őket a csehszlovák pártfőtitkárra utalva csak a husáki nemzedékként szokták emlegetni, úgy, mint nálunk az ötvenes évekbeli Ratkó-korszakot.

photo_camera Pólyi ovi Fotó: ROBERT NEMETI/Anadolu via AFP

A visszaesés azonban különösen nagy a magyarlakta dél-szlovákiai járásokban. Ennek nem feltétlenül etnikai oka van, a demográfusok szerint inkább a régió fejlettségével függhet össze. A magyar többségű települések fogyása azonban már így is jelentős: már a mostani tanévben is 5 százalékkal kevesebb magyar elsőst írattak be, miközben országos szinten ennek csak a harmada volt az iskolai létszámcsökkenés.

A 2021-es szlovák népszámlálás adatai szerint 420 ezer magyar él Szlovákiában. Ez harminc év alatt 150 ezer fős csökkenést jelent.