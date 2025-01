Justin Baldoni most felvételekkel próbálja bizonyítani, hogy nem zaklatta Blake Livelyt, aki szerint pont a videók bizonyítják az ő igazát

Justin Baldoni az It Ends with Us/Velünk véget ér című film 2023-as forgatásán készült felvételekkel szeretné bizonyítani, hogy „tisztelettel és professzionálisan” viselkedett Blake Livelyval, a film másik főszereplőjével, aki szexuális zaklatással vádolja őt. Lively azonban azzal reagált, hogy a felvételek pont hogy az ő állításait támasztják alá. Vagyis ismét az a legfőbb kérdés: kinek van igaza. Vagy hogy egyáltalán igaza van-e bárkinek is.

Most épp itt tart a Baldoni-Lively ügy, ami 2024 nyarán, a film bemutatója környékén kezdődött, majd akkor kezdett kicsúcsosodni, amikor Baldoni 250 millió dolláros rágalmazási pert indított a New York Times ellen, majd egy másik, 400 millió dolláros pert Lively és férje, Ryan Reynolds ellen, miszerint Lively „kétszínű kísérletet tett arra, hogy tönkretegye őt”. (A témában készült egy hosszabb cikkünk is, amiben összefoglaltuk Hollywood legújabb zaklatási ügyét.)

A színész/rendező Baldoni jogi csapata január 21-én tette közzé a felvételeket, amikről azt gondolja, hogy a saját állítását támasztja alá, de tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az őt vádló Lively úgy gondolja, valójában az ő zaklatási vádjait igazolják a látottak. Összességében leginkább úgy tűnik, hogy ez továbbra is egy újabb „he said, she said”-ügy, vagyis „az egyik ezt állítja, a másik meg azt”, és ennek fontos eleme, hogy egyikőjük férfi, a másik pedig nő.

A közel 10 percnyi, összesen három felvételen a két színész tánc, pontosabban lassúzás közben látható. A filmet rendező – és abban az egyik főszerepet alakító – Baldoni szerint a forgatáson készült videón látható jelenetek „egyértelműen cáfolják” Lively állításait, miszerint helytelenül viselkedett, szerinte mindketten „kölcsönös tisztelettel” és „professzionálisan” bántak egymással a jelenet forgatása közben.

She said

Lively ügyvédei szerint azonban azt látni, hogy Baldoni „többször is közel hajolt hozzá, megpróbálta megcsókolni, a homlokát és az arcát meg is csókolta, a száját a nyakához dörzsölte, hüvelykujjával megsimogatta az ajkát, azt mondta neki, hogy jó illata van”, illetve „szerepén kívül beszélgetett vele”. Lively és jogi csapata szerint Baldoni improvizált, mindenféle előzetes megbeszélés vagy beleegyezés és intimitás-koordinátor jelenléte nélkül.

Szerintük „minden olyan nő, akit ért már illetlen érintés a munkahelyén, észreveszi, hogy Lively kellemetlenül érzi magát”, hogy „próbálja terelni a nem kívánt érintést”. Úgy látják, hogy a Baldoni által közzétett felvételekkel csak a nyilvánosságot szeretnék manipulálni.

Lively a keresetében is példaként hozta fel azt a jelenetet, aminek forgatásáról Baldoni most felvételeket tett közzé. A színésznő kifogásolta, hogy Baldoni „figyelmen kívül hagyta a jól bevált iparági protokollokat az intim jelenetek forgatásakor”, illetve „kihasználta az ellenőrzés hiányát a forgatáson, hogy helytelenül viselkedjen”. Lively azt állította, hogy Baldoni a szerepén kívül beszélt, vagyis nem a forgatókönyv szerint történtek a dolgok, illetve „egy ponton előrehajolt, és lassan végighúzta az ajkát a színésznő nyakán, miközben azt mondta, jó illata van”.

Lively szerint ez nem a forgatókönyvben szereplő párbeszéd alapján történt, nem is kellett volna beszélniük, miután egy olyan jelenetet forgattak, aminek „nem volt hangja”, és amit Baldoni tett, annak sem volt köze a szerepeikhez. Ügyvédei szerint, amikor Lively később tiltakozott színésztársa viselkedése ellen, Baldoni azzal reagált, hogy azt mondta neki: „Még csak nem is vonzódom hozzád.”

He said

Baldoni ezzel szemben azt mondja, hogy Lively „képtelen volt elfogadni az irányítást”, és „ragaszkodott hozzá”, hogy a szereplők beszélgessenek, amivel ő – mármint a filmet rendező Baldoni – nem értett egyet. Szerinte amikor megpróbálta „bátorítani” Livelyt, hogy engedje meg és fogadja el az irányítást, illetve amikor azt mondta a színésznőnek, hogy ő és a felesége gyakran csak némán néznek egymás szemébe, állítása szerint Lively nevetve azt mondta, „mint a szociopaták”.

Magyarázata szerint azért dicsérte meg Lively illatát, mert az előtte elnézést kért a barnító spray szaga miatt. Sőt, szerinte Lively volt az, aki „kilépett a karakteréből”, ami „rendkívül zavaró volt”. Állítása szerint Lively viccelődött Baldoni orrával és azzal, hogy plasztikai műtétre lenne szüksége. (A felvétel szerint utána rögtön mondta, hogy csak viccel.) A színész/rendező és a jogi csapat szerint a most közzétett felvételek azt mutatják, hogy a rendező tisztelettel és professzionálisan viselkedett a színésznővel, és „a szexuális zaklatásra vonatkozó állítása tudatosan kitalált hazugság”.

A felvétel

Látni és hallani, ahogy Lively a homlokon csókolás és pár közel hajolás után többször is közli Baldonival lassúzás közben, hogy szerinte karaktereiknek beszélgetniük kéne, szerinte romantikusabb lenne, ha a két szereplő tánc közben beszélgetne. A tánc és a közelkerülések közben Lively többször is elfordítja arcát a férfitól. Egy ponton Baldoni arra kéri az operatőrt, hogy közelről filmezze Lively száját, amibe a színésznő beleegyezik, de rögtön hozzáteszi, hogy kezdjenek el beszélgetni és „ne adják meg” a nézőknek a csókot.

link Forrás

Az összesen tízpercnyi felvétel egyetlen jelenet forgatásáról készült, ami ugyan szerepelt a Lively által benyújtott dokumentumokban is, miszerint Baldoni kifogásolhatóan viselkedett, azonban Lively korábban nem csak emiatt az egy jelenet miatt panaszkodott és vádolta Baldonit. Hogy hány ilyen felvétel készült még, nem derült ki. Baldoni jogi csapata egyelőre csak annyit közölt, hogy egy weboldalt hoznak majd létre, ahol több olyan levélváltást és videófelvételt is közzétesznek majd, amivel „hiteltelenítik” Lively állításait.

A felvételek közzététele után Lively jogi csapata azzal vádolta meg Justin Baldoni ügyvédjét, Bryan Freedmant, hogy nyilvánosan „félrevezető” nyilatkozatokat tett Livelyról, illetve a Baldonival folyamatban lévő jogi vitájáról, emiatt meghallgatást kérnek a bíróságtól, hogy „a megfelelő ügyvédi magatartással dolgozzon tovább”. Emellett közölték, hogy Freedmant egy levélben emlékeztették rá, hogy „az ügyvédek nem PR-ügynökök”, és hogy az ügyvédeknek „más szakmai normákat kell követniük, mint a publicistáknak és a válságmenedzsereknek”.

Lively ügyvédei szerint Baldoni ügyvédjének viselkedése „lényegesen károsítja” Lively szexuális zaklatási ügyét, de Baldoni rágalmazási ügyét is.

Blake Lively egyik ügyvédje továbbra is tartja magát ahhoz, hogy amit látunk, az egy „ősrégi történet” arról, hogy „egy nő konkrét bizonyítékokkal áll elő az őt ért zaklatásról és megtorlásról, a bántalmazó pedig megpróbálja az áldozat ellen fordítani a történteket”.

