A tököli börtön egykori fiataljai rappelik szét a Jeti Mozit

„Szakadt cuccok, szét vagy szakadva,

Nézz már magadba, nézz mélyen magadba!”

Egy igazi klasszikusnak számító dokumentumfilm érkezik vasárnap este a Jeti Moziba, a műfajnak pedig a 444-en is nagy hagyománya van. Papp Bojána Börtönrap című filmje a tököli fiatalkorúak börtönében megrendezett első tehetségkutató rapversenyt követi végig a készülődéstől a próbákon át a versenyig. Hogyan tudja megmutatni a tehetségét egy fiatalkorú fogvatartott? A rap és a hip-hop világszerte népszerű a börtönökben, a kialakult szubkultúrának megvan a maga hierarchiája, jelrendszere és nyelvezete, a rap a börtön nyelve. Hogy hangzik ez magyarul?

A 2010-ben rendezett verseny szereplői mára mind szabadultak, sokan közülük beteljesítették gyerekkori álmaikat, terveiket. Van azonban, akinek ez nem sikerült, Nádasdi Krisztián gyilkosság áldozata lett nem sokkal szabadulása után.

A film azért is nagyon izgalmas, mert ma már biztosan nem lehetne ilyen filmet forgatni a börtön falai között, ahol a rendező kedvére, járhatott-kelhetett és beszélgethetett a fiatalokkal. A Börtönrap elnyerte a Magyar Filmkritikusok díját 2012-ben, de vetítették a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztiválon is.

A dokumentumfilm angol felirattal lesz látható.

A rendező

Papp Bojána a Színház- és Filmművészeti Egyetemen diplomázott, majd televíziós műsorokban, rádióknál, internetes honlapoknál, újságoknál dolgozott szerkesztőként, rendezőként, újságíróként. Második dokumentumfilmje, a „Tévé és én” számos fesztiválon szerepelt, nyert díjakat, többek között a Filmkritikusok Díját is. Több nemzetközi dokumentumfilmes workshopon is részt vett (Documentary In Europe, Esodoc, Eurodoc, Ex Oriente, Berlinale Talent Campus Doc Clinic), az EsoDoc dokumentumfilmes workshop szervezője volt. 2019-ben doktorált az SZFE-n.

Jelenleg a Metropolitan Egyetem docense, a Televíziós Műsorkészítő MA, valamint a forgatókönyvíró MA szakok vezetője. Filmes és videós marketinggel is foglalkozik a Meraki Marketing ügynökségnél.

Azzal a céllal indítottuk el a 444 aloldalát, a Jeti Mozit a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületével (MADOKE) karöltve, hogy megjelenési felületet biztosítsunk olyan magyar dokumentumfilmeknek, amelyek néhány évvel a megjelenés után általában a fiókban végzik. Ezek legtöbbször díjnyertes, nagy sikerű dokumentumfilmek, de nehezen fellelhetők, miután lekerültek a mozivásznakról. A filmek nemcsak a Jeti Moziba, a 444 Youtube csatornájára is felkerülnek, ott elérhetők is maradnak.