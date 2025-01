Kiakadtak a győri szülők, mert nem ürítették ki a megfenyegetett általános iskolát

A győri Arany János Iskola is megkapta a bombafenyegetésről szóló levelet csütörtökön, az intézményt mégsem ürítették ki, a megszokott módon ment a tanítás, számolt be az ATV Híradója. A szülők kiakadtak, értetlenül állnak a történtek előtt. A Kisalföld.hu korábban arról számolt be, hogy bombariadóról szóló üzenet a levélszemét mappába került, így azt csak később vették észre, csütörtök dél körül értek ki az iskolához a rendőrök. Az intézmény emailben értesítette a szülőket a történekről, illetve arról, hogy aki szeretné, hazaviheti a gyermekét.

„Benyitottak a rendőrök, négy darab rendőr, megálltak az ajtóban és mondták a gyerekeknek, hogy mindenki nézze át a padját hogy talál-e olyat ami nem odavaló, nem az övé vagy gyanús lenne”

- mesélte egy anyuka, hogy hogyan zajlott az épület átvizsgálása. A gyerekek nem találtak semmit, a rendőrök távoztak, „az iskola viszont egy pillanatra sem lett kiürítve.” A rendőrség szerint az igazgatóval történt egyeztetés születhetett a döntés, hogy nem küldik haza a gyerekeket.

„Karakterre hasonló emailt küldtek ki több száz levelezési címre, és különböző időpontokban értesítették a hatóságot, az összes információt illetve ott helyben az igazgatóval való egyeztetést követően előfordulhat hogy olyan döntés született, ami nem indokolta az épület kiürítését”

– közölték. Az illetékes tankerület szerint az iskola mindenben együttműködött a hatóságokkal, arra a kérdésre, hogy