A Google térképen is Amerikai-öböl lesz a neve a Mexikói-öbölnek

A Google bejelentette, hogy a Mexikói-öblöt Amerikai-öbölre nevezik át a Google térkép alkalmazásában is, miután Donald Trump egy rendelettel megváltoztatta az öböl nevét. A változás azonban csak az amerikai felhasználók alkalmazásában jelenik majd meg.

Az új amerikai elnök már a beiktatása előtt is pedzegette, hogy át fogja nevezni a Mexikói-öblöt, hiába tiltakozott ellene a mexikói elnök is. Trump elnökségének első hetén el is rendelte, hogy a Mexikói-öblöt a hivatalos amerikai térképeken és a szövetségi kommunikációban Amerikai-öbölként kell szerepeltetni. Ez egyébként azt jelenti, hogy mindenki más ettől függetlenül hívhatja Mexikói-öbölnek a Mexikói-öblöt.

A Google azt is közölte, hogy az amerikai alkalmazás felhasználói számára Észak-Amerika legmagasabb hegye, a Denali-hegy visszakerül korábbi nevére, McKinley-hegyre, miután Trump a hegy nevét is megváltoztatta.

„Kaptunk néhány kérdést az elnevezésekkel kapcsolatban a Google Maps-en belül” - közölte a vállalat egy hétfői közösségi média bejegyzésben. „Régóta bevett gyakorlatunk, hogy a névváltozásokat akkor alkalmazzuk, amikor azok hivatalos kormányzati forrásokban frissülnek”.

A Google szerint a változtatásokat - mind a Mexikói-öböl, mind a Denali-hegy esetében - gyorsan végrehajtják, amint a földrajzi nevek információs rendszere frissül. (BBC)