Bíróságon dőlhet el, hogy az új Vészhelyzet a régi Vészhelyzetet vette-e alapul

Januárban kezdte el vetíteni a korábban HBO néven ismert Max a The Pitt című, új orvosos sorozatát, ami magyarul természetesen Vészhelyzet Pittsburghben címen fut. Nyilván hasonló megfontolásból, mint amilyen megfontolásból először jó ötletnek tűnt 2009-ben a Modern Familynek a magyar fordításban a Rém modern család címet adni, miután abban is játszott a Rém rendes családból ismert Ed O'Neill. Mert hát mi más is lehetne a magyar címe egy sürgősségin játszódó sorozatnak, aminek főszereplője a Vészhelyzetből is ismert Noah Wyle?

De a végeredmény szerint körülbelül ennyi köze van az 1994 és 2009 között futott Vészhelyzetnek (eredeti címén ER) a Max új kórházas sorozatához, a The Pitthez. (Ja, meg egy közös producer, R. Scott Gemmill.) A Vészhelyzetet író Michael Crichton özvegye, Sherri Crichton azonban ennél jóval több közös pontot lát, és pert indított.

link Forrás

Michael Crichton – aki saját, orvostanhallgatói tapasztalatai alapján írta meg a Vészhelyzet eredeti forgatókönyvét – 2008-ban halt meg, a Vészhelyzet egy évvel ezután, 2009-ben ért véget. John Wells producer 2020-ben megpróbálkozott volna a sorozat reebootjával, fel is kérte showrunnernek a már említett Gemmillt, még Crichton özvegyével is konzultáltak, aki kikötötte, hogy Crichton kapjon kreditet az új sorozatért, a cége pedig bevételt, majd a tárgyalások megszakadtak.

A 2024 nyarán benyújtott perben Crichton özvegye azt állítja, hogy John Wells, R. Scott Gemmill és Noah Wyle ezután mégis elkészítette a Vészhelyzet rebootját, csak a címet megváltoztatták, hogy ne kelljen fizetniük. „Ahelyett, hogy Crichton megkapta volna az őt megillető »created by« elismerést, úgy tettek, mintha a reboot egyáltalán nem az ő alkotása lenne, így megfosztották Crichton örököseit a jogos részüktől” – áll keresetben.

A Warner Bros. szerint a Sherri Crichton által benyújtott per bukásra van ítélve, szerintük a két sorozat alapvetően különbözik egymástól, illetve szerintük képtelenség, hogy Sherri Crichton a 2020-as szerződésével szeretné megakadályozni az alpereseket abban, hogy valaha is sorozatot készítsenek hasonló témában. Érveik szerint a Crichton-hagyaték nem lehet tulajdonosa annak az ötletnek, hogy egy sorozat egy kórházban játszódjon, a per törlésére vonatkozó indítványukban pedig példákat is hoztak arra, hogy mennyire „nem egyedülálló” ötlet egy kórházas sorozat, miután az elmúlt évtizedekben elkészült például a Grey's Anatomy, a House, a Chicago Med, a The Resident és még sok hasonló.

De a Crichton-hagyatékot kezelő özvegy továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy rengeteg a hasonlóság, kezdve azzal, hogy Noah Wyle ebben is főszerepet játszik, sőt, szerinte „gyakorlatilag megismétli John Carter szerepét”. Igaz, itt Michael „Robby” Rabinavitchnak hívják, és Chicago helyett Pittsburghben él és dolgozik. A neveket és a helyszíneken túl a Warner Bros. szerint a két sorozat ezen túl még sztorijában, karaktereiben, tempójában, zenéjében, de még a világítás stílusában is teljesen különbözik.

A Warner Bros. novemberben benyújtott indítványa szerint Gemmill 2021 végén kereste meg Wellst a sorozat eredeti koncepciójával. A Wrap cikke szerint 2022-ben tovább tárgyaltak Crichton képviselőivel, akik „sok millió dollárt követeltek”, jóval az iparági standard díjak felett, többet, mint amennyit a WBTV hajlandó vagy képes volt fizetni egy sorozatért az első évben”. A beadvány szerint a WBTV „jelentős pénzbeli ajánlatokat tett, de Sherri Crichton ragaszkodott a túlzó követeléseihez”. Végül nem tudtak megállapodni, ezért a WBTV úgy döntött, hogy eláll a Vészhelyzet történetén alapuló sorozat készítésétől.

Gemmill ezután kezdett neki egy új sorozatnak, aminek „semmi köze” a Vészhelyzethez, vagyis nem használja annak kerektereit, cselekményét, helyszínét, sztoriját. Sherri Crichton szerint azonban miután a tárgyalások kudarcba fulladtak, a Warner Bros. egyszerűen csak új nevet ragasztott a sorozatra, megváltoztatta a helyszínt, és annak ellenére folytatta gyártást, hogy ezzel megszegték a szerződést.

A The Pitt első évada 15 részből áll – ebből egyelőre 5 részt láthattunk csak –, ez a 15 rész pedig egy 15 órás műszakot mutat be egy napból, vagyis ennyi erővel a 24 című sorozat készítői is perelhetnének.

Ha már hasonlítgatni kell egymáshoz a Vészhelyzetet és a Pittet, utóbbi a „valós idejű” sztorija miatt pörgősebb, a néző részéről több odafigyelést igényel, és kevesebbet foglalkozik a főszereplők magánéletével. Utóbbi ellenére persze azonnal kiderül, hogy a főszereplő Dr. Michael „Robby” Robinavitch masszív kiégésben van, amit megfejelt egy jó kis covid utáni PTSD is. A Pittben gyakorlatilag végig az ő fel-alá rohangálását nézhetjük, ahogy próbálja kézben tartani a műszakja alatt a sürgősségit, miközben szó szerint hugyozni sincs ideje. Van benne természetesen mindenféle kellemes aktualitás is: összeomló egészségügy, fentanil-túladagolás, hajléktalanság, egy rövidke részlet erejéig pedig a transzneműség is szóba kerül, de egyik témát se rágják nagyon a szánkba. Valahogy mindenből pont a megfelelő mennyiséget dobják elénk, pont a megfelelő ütemben, pont megfelelő mennyiségű vérben tocsogással.

Az eddig látottak és a kritikák alapján egyelőre úgy tűnik, garantált a folytatás, már csak az a kérdés, hogy engedik-e, és mi lesz a Sherri Crichton által benyújtott per vége. A legfrissebb hírek szerint ugyanis a Los Angeles-i Legfelsőbb Bíróság múlt heti tárgyalásán az ügyben Wendy Chang bíró „elhalasztotta” a döntést a Warner Bros. kérelmét illetően, ami arról szólt, hogy utasítsák el a pert. A bíró szerint ugyanis további bizonyítékokra van szüksége ahhoz, hogy döntést hozzon az ügyben, de hogy mikorra várható a végleges döntés, nem tudni.

Utóbbit saját szempontjukból kedvezőnek látja Sherri Crichton, a Warner Bros. szóvivője pedig nem kívánta kommentálni a bíró halasztását.

A Pittből a Maxon egyelőre öt részt lehet megnézni, minden pénteken kerül fel egy-egy új rész egészen április 11-ig, szóval aki a darálás híve, annak várnia kell majdnem húsvétig.