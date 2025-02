Életminőség-javítás EU-pénzből: budi 32 millióért, hozzá térkőre festett mozgássérültparkoló-jel

„Ez kérem egy 32 millióból lerakott előregyártott BUDI Szalkszentmárton központjában, természetesen EU-s pénzből” – így kezdődik Hadházy Ákos legújabb, az uniós források látványos és szembeötlően hatékony felhasználását bemutató posztja. A Bács-Kiskun megye északi részén, a Pest megye határán, Duna közelében lévő település Élhető Szalk fantázianevű pályázattal nyert támogatást egy 32 millió forintos programra, „ amely az életminőséget javítaná a településen (...) hozzájárul a lakosság komfortérzetének növelésében”.

A beruházást („tervezett projekttartalmat”) lakossági kérdőíves felmérés nyomán valósították meg, „amely az igények szerint régóta fennálló hiányt pótol a településen”; ez az igény egy nyilvános vécé üzembe helyezése. A független parlamenti képviselő szerint egyébként néhány perces netes keresgéléssel kideríthető, hogy „alsó hangon két-háromszoros, de inkább még durvább túlárazásról lehet szó”.

Hadházy a fotót nem most csinálta, nagyjából egy hónapja járt a településen, akkor még nem is működött a vécé, „bár a teljes összeget már augusztusban megkapta a település”, teszi hozzá. A 32 millió persze nem csak a vécére ment el: a projekt leírása szerint mozgássérült parkolót is kialakítanak a környezetében, csakhogy, mint a politikus megjegyzi, ez csupán „annyit jelentett, hogy a meglevő térkőre felfestették a jelet…”

A településnek egyébként független polgármestere és többségében függetlenekből álló önkormányzati képviselő-testülete van (az egyetlen pártszínben megválasztott képviselő fideszes). A 2024-es választáson győztes polgármesterjelölt, Gulyásné Horváth Tünde azonban csak mérsékelten független: 2019-ben még fideszes jelöltként lett önkormányzati képviselő.