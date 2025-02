Szentkirályi Alexandra szerint megpecsételődött a Rákosrendező sorsa, semmi nem fog épülni

„Rákosrendező sorsa megpecsételődött. Ha 50 milliárdot ki lehet fizetni egy szeméttelepért, akkor másra is van pénz. Pénz a szemét eltakarítására, pénz a fejlesztésre. Pénz a budapestiek érdekeinek szolgálatára, mint az utak felújítása, kötöttpályás fejlesztések, P+R parkolók építése, vagy éppen a fővárosi lakhatási válság kezelése” – írta a Facebookon Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi közgyűlési frakcióvezetője arra, hogy a kormány elfogadja a főváros elővásárlási jogát a területre.

Szerinte a város óriási veszteséget szenvedett, 5000 milliárdos beruházásra, sok ezer munkahelyre és milliárdos bevételekre mondtak nemet a vezetők. „Karácsony Gergely és szövetségesei döntöttek, innentől az ő felelősségük, mi lesz Rákosrendezővel. Mi pontosan tudjuk, mi történik majd: semmi. Mint a zsebkendőnyi, soha el nem készült Városháza parkkal - színes képek és mese. Budapest akkor fejlődik, ha a kormány fejleszti.” – írta, majd példaként sorolta a Városligetet, a Várnegyedet, a Puskás- és Duna Arénát és az Atlétikai Központot.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

„Most itt az alkalom, hogy Karácsonyék is bizonyítsanak, hogy van tervük és meg is tudják valósítani. De mindenki tudja, mire számíthatunk - azok is, akik határozott nemet mondtak a Grand Budapestre. Budapest vezetői 50 milliárdért megveszik a múltat, pedig csak támogatni kellett volna a jövőt”.