Szijjártó Péter: Abszolút érthető Donald Trump döntése

Abszolút érthető Donald Trump döntése – így reagált a magyar külügyminiszter arra, hogy az amerikai elnök a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) ellen is szankciókat rendelt el. Trump az erről szóló rendeletet akkorra időzítve írta alá, amikor a Fehér Házban vendégül látta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt – az ICC ellene és volt védelmi minisztere, Yoav Gallant ellen még novemberben adott ki elfogatóparancsot a Gázai övezetben elkövetett állítólagos háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt.

Sem az Egyesült Államok, sem Izrael nem tagja egyébként az ICC-nek, Magyarország viszont, ahogyan az összes többi EU-tagállam, igen. De hogy meddig, ki tudja.

Ugyanis Szijjártó Péter most azt írta a Facebook-posztjában: „az ICC az elmúlt időszakban egy elfogult politikai eszközzé silányította magát, és lejáratta a teljes nemzetközi bírósági rendszert. Döntéseivel is csak a bizonytalanság súlyosbodásához járult hozzá a világ amúgy is nehéz helyzetben lévő részein”. Ennek fényében a külügyminiszter szerint

„Magyarország is értékeli a Nemzetközi Büntetőbírósággal való együttműködésének kérdését”.

Nem ez az első eset, hogy az ország szuverenitására bizonyos esetekben kényesen érzékeny kormány ész nélkül követi a nemrég hivatalba lépett amerikai elnököt. A legjobb példa erre talán a WHO esete.

Magyarország korábban kifejezetten jó viszonyt ápolt az Egyészségügyi Világszervezettel, másfél éve Szijjártó miniszter még „Tedros barátomként” emlegette az elnökét, és arról írt: „hamarosan hivatalosan is átadjuk a WHO budapesti központját, ahol egy 100 fős nemzetközi stáb dolgozik a világ legfontosabb egészségügyi kérdésein”. Majd miután Donald Trump a hivatalba lépése utáni első intézkedések egyikeként bejelentette, hogy az Egyesült Államok kilép a szervezetből, a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely már arról beszélt, hogy a magyar kormánynak is érdemes mérlegelnie, kilépjen-e.