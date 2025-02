Kommunikációs cselnek tartják a MOME hallgatói az „illegitim rektor” bizalmatlansági indítványát

Arra kéri a MOME Front az első modellváltó egyetem szenátusát, hogy ne szavazzanak bizalmat az „illegitim rektornak” a rendkívüli szenátusi ülésen. „A Koós Pál által kezdeményezett bizalmatlansági indítvány egy kommunikációs csel, amely párhuzamban áll Böszörményi-Nagy Gergely látszatintézkedéseivel, és amelynek hátterében az egyetem közösségében kialakult általános bizalmi válságra reagáló megfélemlítő listázás és belső egyezkedések állnak” – írják közleményükben.

Egységes álláspontjuk, hogy a rektor vállalja magára a felelősséget és

helyetteseivel együtt mondjon le, és „ne azt a szenátust használja fel arra, hogy

legitimitásának látszatát keltse, amely már a rektorválasztás során sem szavazott”.

Egyúttal Böszörményi-Nagy Gergelyhez is nyílt levelet intéztek, ebben azt írják, „a kuratórium elnökeként tisztán látja, milyen lépésekkel lehetséges a szenátus döntési jogköreinek helyreállítása, mivel az elmúlt öt év SZMR- és Alapító Okirat módosításaival tudatosan vonta magához azokat”. Szerintük „az eddigi kommunikáció sikertelensége nem félreértések vagy a hallgatók hajthatatlanságának következménye, hanem a MOME egyetemi polgárságának többszöri, módszeres infantilizálásának és degradálásának, valamint követeléseik teljes semmibevételének folyománya”. A MOME Front továbbra is kész párbeszédet folytatni és tárgyalni, de ennek előfeltételeként nevezték meg, hogy a tényleges hatalmas gyakorló vezetés is elköteleződjön, hogy teljesítik a követeléseiket.

Az egyetem felülről vezényelt átalakítása, az önkényes személyi döntések és Böszörményi-Nagy Gergely kuratóriumi elnök kézi vezérlése miatt a MOME hallgatói már január végén mozgolódni kezdtek. Az robbantotta ki a botrányt és indította el a hallgatók matricaháborúját, hogy a rektor a szenátussal és más egyetemi testületekkel szembemenve érvénytelenítette a saját maga által kiírt pályázatokat. Koós Pál három esetben nem fogadta el a szenátus által megszavazott jelöltek pályázatát, két esetben pedig olyan vezetőt jelölt ki, akit pedig a szenátus nem támogatott. Erről december 23-án levélben tájékoztatta az érintetteket. Azonban Koós döntéseit az egyetemi közvélemény leginkább Böszörményi-Nagy Gergelynek tulajdonítja, aki kuratóriumi elnökként sokkal közvetlenebbül szól bele a MOME döntéseibe, mint az más intézményeknél megszokott.