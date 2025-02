A múlt évben rekord közelében volt a magyar népességfogyás

Néhány napja tette közzé a KSH a 2024-es születési és halálozási adatokat, támadt is egy kis vita arról, hogy a legkisebb születésszám tényleg a legkisebb születésszám-e. Természetesen az.

Ha azonban a KSH gyorsjelentésében lévőnél mélyebben is megnézzük az adatokat, az is látszik, hogy nemcsak a születések számának mélypontra zuhanása adhat okot az aggódásra, hanem általában a népességszám alakulása is. A statisztikai hivatal egy előzetes adatot tett közzé a 2025-os népességszám alakulásáról, ez az úgynevezett továbbvezetett népességszám erre az évre 9 540 000 fő (természetesen ennél lesznek majd pontosabb számok is, legközelebb várhatóan március végén).

Ebből a 9,54 milliós értékből és a tavalyi 9 584 627-es lakosságszámból kiindulva mindenesetre azt kapjuk, hogy a múlt évben rekordközeli szintre emelkedett a magyar népességfogyás. Ha százalékosan számoljuk, a 2001 óta rendelkezésünkre álló éves népességadatok szerint egyetlen évben csökkent arányaiban a Magyarországon élők száma, a tavalyi 0,47 százaléknál csak a 2012-es 0,54 százalékos volt rosszabb mutató.

Látszik, hogy trendszerűen 2007-től 2012-ig volt egy erőteljes romlás a népességszám alakulásában, majd 2014-ről 2015-re egy nagy javulás jött, aztán 2017-2020 között ismét javult ez a mutató, hogy azóta nagy kilengésekkel romlik, javul, romlik.

Ha nem a százalékos számokat nézzük, hanem azt, hogy hány fővel csökkent a népesség, akkor a mostani 44-45 ezres változás (44 627 a most érvényes KSH-számok szerint) a harmadik legrosszabb érték 2012 és 2014 után.

Ebből az ábrából az is kiderül, hogy bár a 2010 körüli időszakban a születési ráta rosszabb volt a mostaninál – az úgynevezett teljes termékenységi arányszám 2011-ben 1,23-on érte el a mélypontot, tavaly 1,38-on volt, 2010 óta 1,59-es szinten is járt is –, a mostaninál kedvezőbb halálozási mutatók miatt a 2010 előtti években mérsékeltebb volt a népességfogyás, mint 2010 óta. A Medgyessy-kormány mínusz 32 ezrénél, ami a szocialista kormányok legrosszabb értéke volt, 2010 óta kilenc évben is nagyobb népességcsökkentést regisztrált a KSH.

