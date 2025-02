Addig piszkálta az ajkai városvezetést a kutyapárti képviselő, hogy megfosztják a tanácsnoki tisztségétől

Az ősszel alakult ajkai önkormányzatban fölényes többsége van Schwartz Béla MSZP-s polgármesternek, a 15 tagú testületben 10 képviselőt ad a Közösen Ajkáért Egyesület-MSZP párosa, 4-et a Fidesz, és van egy képviselője a Kutyapártnak. Ő Sándor Balázs, aki listáról jutott be, és aki a képviselő-testület októberi alakuló ülése után az önkormányzat humán bizottságának tagja, valamint ifjúsági tanácsnok lett.

Ez utóbbi most elmúlik, a Kétfarkú Kutyapárt szerint azért, mert Sándor Balázs túl sok, a városvezetésnek kellemetlen ügyet piszkált meg az utóbbi időben. Maga a képviselő a Facebookján azt írja: „Én is csak az előterjesztésből értesültem arról, hogy megszüntetik az ifjúsági tanácsnoki pozíciómat. Mindezt észszerűsítésre hivatkozva, de valójában Schwartz Béla politikai bosszúja áll a háttérben. Zavarja, hogy valaki végre foglalkozik a helyi kényes ügyekkel is és nem hagy mindent szó nélkül”.

Az általa felkarolt kényes ügyek között említi az önkormányzat törvénytelen működését – a szervezeti és működési szabályzatot nem módosították időben –, azt, hogy „későn (vagy egyáltalán nem) teszik közzé a testületi és bizottsági ülések időpontját és anyagait”, továbbá ingatlanbotrányt, a fiataloknak szánt fecskeházi lakások eladását, és végül a városi fürdőnek azt a sikkasztásgyanús ügyét, ami miatt nyomoz a rendőrség.

Az előterjesztés azzal indokolja az ifjúsági tanácsnoki poszt megszüntetését, hogy van egy ifjúsági koordinátor alkalmazott, aki már képviseli a fiatalok érdekeit. Csakhogy ilyen koordinátor már a tanácsnoki kinevezés előtt is volt. „Világosan látszik, hogy arra megy ki az egész, hogy megfélemlítsenek és jelezzék: jobb lenne, ha csendben maradnék. Azonban (...) hiába veszik el a tisztségem és a fizetésem egy részét, én akkor is szóvá fogom tenni, ha valamivel nem értek egyet. Mindegy, hogy jobboldali mutyiról vagy baloldali mutyiról van szó” – fogalmazott Sándor.