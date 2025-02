Klónozták a védelmi miniszter hangját, így próbáltak meg pénzt kicsalni a legnagyobb cégek vezetőitől Olaszországban

A milánói ügyészséghez több panasz is érkezett telefonos csalások miatt, köztük Massimo Morattitól, az Inter Milan korábbi tulajdonosától, a Beretta család egyik tagjától is. Így fog eljárni Guido Crosetto védelmi miniszter is, akinek a hangját a mesterséges intelligencia segítségével klónozták a csalók, akik elsősorban nagy olasz cégek vezetőit hívták fel telefonon.

A vonalban a védelmi miniszter hangját lehetett hallani, aki a Közel-Keleten elrabolt újságírók kiszabadításához kérte a vezetők segítségét. A célpontok között volt Giorgio Armani, és a Prada vezetője, Patrizio Bertelli is. Legalább egy olyan áldozat is volt, akit sikerült becsapniuk a csalóknak, és kétszer összesen 1 millió eurót utalt el egy hongkongi bankszámlára.

A védelmi miniszter egy közösségi médiás bejegyzésben számolt be a csalásról, miután felkereste őt az egyik cégvezető, aki egy nagyobb összeget utalt el, mert azt hitte, hogy Crosettóval beszélt telefonon. Ezt követően még ketten jelentkeztek a miniszternél.

Olaszországban az elmúlt időszakban megszaporodtak a klónozott hangokkal kísérletező telefonos csalások. Múlt héten egy idős nőtől csaltak ki 30 ezer eurót, miután felhívta őt valaki, akit a lányának hitt. A csaló azt mondta neki, hogy a férjének autóbalesete volt, az esetben pedig egy anya és a gyermeke is megsérült, és az ügyvédre azonnal pénz kell neki. (The Guardian)