Márciustól nincs szülészet Mezőtúron

Két szakorvos nyugdíjba vonulása miatt várhatóan március 1-jétől ismételten szünetelni fog a szülészet Mezőtúron – jelentette be egy Facebook-videóban Mezőtúr fideszes polgármestere, Szűcs Dániel, aki hozzátette, hogy pontosabb információkat” egyelőre nem tud megosztani, mert hivatalos tájékoztatást még nem kaptak a kórház vezetésétől.

„Jelenlegi információim szerint azt tudom elmondani, hogy a szülészetet leszámítva a járóbeteg-ellátás ebben az időszakban is működni fog”, vagyis „az ultrahang és a terhesgondozás a továbbiakban is biztosított lesz a mezőtúri kismamák részére” – mondta Szűcs, aki arról is beszélt, hogy a város országgyűlési képviselőjével azon dolgoznak, hogy szakorvosokat tudjanak vinni Mezőtúrra.